Нидерланды и ФРГ начнут совместную добычу газа

Нидерланды и ФРГ начнут совместную разработку месторождения газа в Северном море. О договоренности по добыче стало известно из сообщения нидерландского кабмина, выдержки из него приводит РИА Новости.

Фото: AP Photo / Dario Lopez-Mills AP Photo / Dario Lopez-Mills

Речь идет о месторождении, которое располагается у берегов островов Схирмонниког (Нидерланды) и Боркум (ФРГ). Изначально Германия была против бурения скважин в районе, расположенном в 20 километрах к северу от этих островов. Однако в итоге поменяла свое решение на фоне перспективы нехватки газа в связи с событиями на Украине.

Ранее стало известно, что «Газпром» полностью остановил поставку топлива компании немецкой Shell Energy Europe Limited. Контракт между «Газпром экспортом» и Shell Energy Europe Limited на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 миллиарда кубометров газа в год.