В Германии рассказали о «дырах» в эмбарго против России

Страны Евросоюза перестали слаженно вводить крупные санкционные меры против России, при этом в эмбарго на российскую нефть обнаружились «маленькие и большие дыры», сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

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Издание подчеркивает, что страны Евросоюза исчерпали лимит ограничений, введение которых не стоило бы им слишком дорого, в связи с чем в настоящее время у государств имеются проблемы с возможностью действовать согласованно друг с другом. Отмечается, что Венгрия блокировала решение о введении нефтяного эмбарго около четырех недель, а в Германии заговорили об этом лишь после заметного сокращения импорта нефти из России.

«В результате получается эмбарго с маленькими и большими дырами», — пишет газета.

Таким образом, пока Венгрия, Словакия и Чехия продолжат получать российское черное золото по трубопроводу «Дружба», Германия и Польша останутся без нефти из его северного ответвления, что скажется на 90 процентов всего импорта, рассказывает FAZ.

Кроме того, предполагаемые антироссийские ограничения, по сути, должны вступить в силу лишь с 2023 года, что означает, что до наступления этого срока Россия продолжит получать прибыль за экспорт. Наконец, рост цен на энергоносители фактически компенсирует России ожидаемый негативный эффект от эмбарго, а имеющееся у нее время Москва использует для поиска новых покупателей, заключило издание.