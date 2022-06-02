Военная операция России на территории Украины отрицательно влияет на стоимость сырья, включая топливо и продовольствие. По прогнозам главы финансовой корпорации JP Morgan Джейми Даймона, цена на нефть может подскочить до $150 или $175 за баррель. Политика Федеральной резервной системы (ФРС) США также подвигает страну к рецессии, считает Даймон. Он призвал банки страны готовиться к экономическому урагану.

Финансист обратил внимание на то, что пока ситуация не кажется очень плачевной и у многих есть ощущение, что ФРС с ней справится.

«Однако ураган висит прямо впереди и движется на нас. Мы ещё просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом», — сказал глава JP Morgan.

Даймон призвал банки США ужесточать свою политику, убирать часть ликвидности, чтобы остановить спекуляции и снизить цены на жильё. По его словам, финансовые организации, которые имеют «баланс крепости» и консервативный бухгалтерский учёт, сейчас стали лучшей защитой от экономического спада.

Эксперт отметил, что текущих сбережений американских потребителей хватит на 6–9 месяцев, после чего они начнут испытывать сложности.

Ранее цены на газ в США побили многолетний рекорд. Стоимость топлива на бирже поднялась до $9,399 за миллион британских термических единиц (MMBTU). Это соответствует $330 за тысячу кубометров. Эксперты заявили, что газ дорожает из-за низких темпов добычи, высоких объёмов экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и малой заполненности хранилищ. Сейчас запасы газа в стране на 17% ниже среднего за последние 5 лет.

Международный валютный фонд в апреле ухудшил прогноз роста экономики США на 2022 год до 3,7% с январской оценки в 4%. При этом в МВФ не ожидают рецессии в экономике страны. По итогам 2021 года экономика США выросла на 5,7%.

Президент США Джо Байден заявил, что снижение цен на бензин и продовольствие в Соединённых Штатах вряд ли возможно в ближайшей перспективе из-за украинского кризиса.

«Идея о том, что мы сможем «нажать на кнопку» и снизить цены на бензин, маловероятна в ближнесрочной перспективе. То же самое касается и продуктов питания», — цитирует его РИА Новости.

31 мая цены на бензин в США достигли нового исторического максимума — $4,622 за 3,785 л.

В Белом доме вновь возложили ответственность за это на президента России Владимира Путина.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что рост цен в мире можно объяснить введёнными Западом санкциями.

Президент США Джо Байден не сможет справиться с инфляцией, так как озвученные им планы по борьбе с ней лишь показывают его некомпетентность. Об этом заявил обозреватель The Washington Post и старший научный сотрудник Центра этики и общественной политики Генри Олсен.

«Президент Байден, наконец, изложил свой план борьбы с инфляцией. Но эта стратегия демонстрирует то, о чем многие давно подозревали: он понятия не имеет, что делать с ростом цен», — отметил Олсен.

По его словам, большинство предложений американского лидера невозможно реализовать. По большей части Байден просто перекладывает ответственность на другие органы или отрасли. Например, идея предоставить контроль за инфляцией Федеральной резервной системе является признаком беспомощности.

Он добавил, что улучшение инфраструктуры ради снижения цен на энергоносители не только не снизит уровень инфляции, но и еще больше повысит ее. Кроме того, на реализацию такой затеи потребуется много лет и огромные вложения. А повышение налогов на бизнес вообще приведет к тому, что у предпринимателей просто не останется денег. Из-за этого бизнес не сможет поднять зарплаты работникам в соответствии с растущими ценами.

25 мая конгрессвумен Бет Ван Дайн на странице в Twitter написала, что Байден потерял связь с реальностью, раз назвал топливный коллапс «благом» для страны. Речь идет о том, что Байден во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой сказал, что мир находится в «невероятном переходном периоде» в результате взлетевших цен на энергетические ресурсы.

Министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что ее прогнозы касательно инфляции в стране оказались слишком оптимистичными, передает РИА «Новости».

В прошлом году она заявляла, что инфляция в Соединенных Штатах представляет лишь «небольшой риск». В марте текущего года инфляция в стране достигла значения в 8,5%, что является рекордом с 1981 года.

«Мне кажется, я была неправа насчет пути, который возьмет инфляция... Как я ранее подмечала, никто не ожидал ни серьезных шоков для экономики, подстегнувших рост цен на энергию и продовольствие, ни нарушения цепей поставок, которые так сильно ударили по нашей экономике и которые я тогда не полностью понимала, но мы признаем это сейчас», — сказала она.

Ранее Центральный банк РФ опубликовал обзор, в котором заявил о рисках хронической высокой инфляции в мировой экономике.

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что рост мировой инфляции произошел из-за бездумной, ошибочной накачки деньгами экономик западных стран.

Трещины в экономике США начинают проявляться по мере роста предупреждений о рецессии, рассказал обозреватель Bloomberg Рич Миллер (Rich Miller).

По его словам, экономика США начинает демонстрировать «признаки напряжения» под тяжестью сохранявшейся за последние десятилетия инфляции и растущих процентных ставок, что повышает риск экономического спада. Цена акций на текущей неделе упала, а снижение доходов таких ретейлеров, как Walmart Inc. и Target Corporate, усилило растущие опасения, указал журналист.

Как уточнил автор, из-за более высоких цен на бензин и продукты питания американские домохозяйства копят рекордные суммы долгов, из-за высоких ипотечных ставок застройщики дают мрачные прогнозы по рынку жилья, а средний бизнес борется с растущими издержками и трудностями с наймом или удержанием работников.

«Мы оцениваем вероятность того, что в ближайший год в экономике начнется спад, кроме того, высока вероятность рецессии в ближайшие два года», — заявил главный экономист Moody's Analytics Марк Занди (Mark Zandi).

Издание пишет, что меры поддержки Центробанка США могут зависеть от событий, которые не контролируются Вашингтоном. Эксперты уточнили, что кризис на Украине приводит к росту цен на продовольствие, энергоносители и «омрачает» глобальный экономический рост. Ситуация с коронавирусом в Китае еще больше затрудняет цепочки поставок.

Ранее экономисты спрогнозировали, что экономический рост в США в 2022 году опередит развитие экономики Китая впервые с 1976 года.

Новой главной угрозой мировой финансовой системе стал конфликт на Украине, с таким заявлением выступила Федеральная резервная система (ФРС) США, сообщает ABC News. Согласно данным издания, украинский кризис вместе с растущей инфляцией привёл к росту экономической неопределённости в мире. При этом стало известно, что ФРС перестала рассматривать пандемию коронавируса как самую серьёзную угрозу, которая стоит перед мировой финансовой системой.

Дальнейшие неблагоприятные сюрпризы в отношении инфляции и процентных ставок, особенно если они сопровождаются спадом экономической активности, могут негативно повлиять на финансовую систему, — говорится в заявлении.

Ранее ФРС США повысила базовую процентную ставку до уровня 0,75–1% годовых. Столь значительное повышение — на 50 базисных пунктов — произошло впервые с мая 2000 года. Кроме того, американский регулятор решил с июня сокращать активы на балансе — первые три месяца на $47,5 млрд в месяц.

Американское правительство разделилось на два лагеря по вопросу усиления санкций против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, часть Белого дома поддерживает введение еще более жестких санкций против России.

Другая часть, в основном из минфина, опасаются последствий подобных ограничений для мировой экономики и американской, в частности. Чиновники обеспокоены рекордным ростом инфляции и цен на бензин.

Экономика США вступит в рецессию в следующем году на фоне вынужденного повышения ставок Федеральной резервной системы. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на экономистов Deutsche Bank, уровень инфляции в США достиг невиданных ранее 7,5%, и ФРС будет вынуждена повысить ставку рефинансирования на 0,5% на каждом из трёх следующих заседаний.

Кроме того, к концу следующего года Федрезерв сократит объём активов почти на $2 трлн с текущих $8,9 трлн, что эквивалентно ещё нескольким повышениям ставки на 0,25%. К лету 2023 года американский фондовый рынок упадёт на 20%, а доходность 10-летних гособлигаций США вырастет до 3,3% уже в конце этого года: всё это приведёт к рецессии, которая наступит в конце 2023-го — начале 2024 года.

Наш прогноз рецессии в США в следующем году пока резко отличается от консенсуса, но мы полагаем, что это вскоре изменится, — пишут авторы доклада.

Ранее экономический обозреватель Энтони Роули предположил, что санкционная война Запада против России, Китая и других стран может спровоцировать мировую экономическую катастрофу. По его словам, ограничения приведут не только к нехватке энергии и продовольствия, но и к развалу производств, поскольку пострадают бесчисленные каналы поставок на всех континентах. Итогом санкционной войны также станет глобальная рецессия, рост цен и стагнация производства.

Американские аналитики прогнозируют замедление темпов роста инфляции в США в течение нынешнего года. Об этом сообщил во вторник глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз на брифинге для журналистов.

"Все еще остается неопределенность, и я оставлю прогнозы аналитикам", - сказал он, комментируя ситуацию с инфляцией в стране. "Большинство крупных аналитиков прогнозируют, что в течение года мы увидим замедление инфляции. <...> Президент [США Джо Байден] имеет четкий подход и приоритеты в отношении борьбы с инфляцией, и чем большего прогресса мы сможем добиться в реализации этого плана, тем большего прогресса мы сможем добиться в снижении расходов, <...> и тем быстрее окажемся в лучшем положении в том, что касается замедления [темпов роста инфляции]", - отметил Диз.

Он также подчеркнул, что американская экономика сейчас сталкивается с последствиями ряда глобальных проблем. "Значительными проблемами являются продолжающиеся сбои в цепочках поставок из-за COVID-19 и совсем недавно из-за Китая, а также последствий вторжения России на Украину. Для энергетического рынка все это, безусловно, значительные глобальные вызовы. Они оказывают влияние. Они влияют на цены на энергоносители и продовольствие во всем мире. Они влияют на системы распределения, цепочки поставок по всему миру", - добавил глава Национального экономического совета Белого дома.

Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ, повысила базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 0,75-1%, для борьбы с инфляцией. По подсчетам Минтруда США, годовая инфляция в стране в апреле 2022 года сократилась до 8,3% против 8,5% в марте. По данным Министерства торговли США, ВВП страны в первом квартале уменьшился на 1,5% в годовом исчислении. При этом председатель ФРС Джером Пауэлл ранее заявил, что высокая инфляция не приведет к рецессии в стране.

Мировая финансовая система начинает медленную перестройку, последние события значительно поколебали позиции доллара как ведущей мировой валюты. При этом Россия является одним из главных действующих лиц этого процесса. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

«Мировая финансовая система начинает медленно перестраиваться. Главные действующие лица этой перестройки — Россия, Китай, Индия, Саудовская Аравия, Турция. И это только начало», — написал Пушков в своем telegram-канале. Он отметил, что даже в МВФ признают, что последние события поколебали позиции доллара как ведущей валюты мира. «Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало», — заключил сенатор.

Ранее телеведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News заявил, что президент США Джо Байден из-за своих действий по «закачиванию» денег в экономику Штатов может привести страну к краху. Причина — в высокой инфляции и налоговых выплатах государству. В то же время обозреватели газеты Financial Times утверждали, что превращение доллара в оружие США может подорвать американскую валюту и расколоть международную финансовую систему. Аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов заявлял, что доллар лишится своего мирового господства, если потеряет стабильность, или в случае масштабного мирового кризиса.

Доллар считается главной валютой мировых резервов, объяснила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. К тому же более 66% всего товарооборота приходится на американскую валюту, как и 80% финансовых операций. Поэтому специалист считает, что укрепление доллара может привести к кризису в развивающихся странах.

Как объяснила Степанова агентству «Прайм», с апреля 2022 года доллар усилил позиции из-за повышенной ставки Федерального резерва и прогнозов более жёстких мер. А на американской валюте держатся экономики многих стран мира.

«Укрепление курса доллара приведёт к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков», — объяснила эксперт, добавив, что высокая стоимость доллара может затруднить выплату государственного долга для таких государств.

Усиливающаяся американская валюта может пошатнуть экономическую стабильность не только развивающихся стран (например, Бразилии, Индии, Индонезии, ЮАР, Турции), но и развитых (Италия), чьи обязательства выше всего объёма ВВП, а экономический рост в стране не успевает за ставками по госдолгу.

«Дополнительный риск связан с тем, что инвесторы активно выводят деньги из развивающихся и пограничных рынков, а также из рискованных активов в активы США», — добавила Степанова.

По словам эксперта, высокий доллар вместе с взлетевшими ценами на продовольствие, удобрения и углеводороды может привести к продуктовому кризису стран, зависимых от импорта, и усилить бедность в и без того небогатых регионах.