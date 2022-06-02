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42 минуты назад

В России подскочили цены на вино

Лера Букина

Цены на вино в России за год поднялись в среднем на 11%, что ниже прогнозов и темпов инфляции. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на Роскачество.

«Рост цен на винодельческую продукцию в 2022 году оказался ниже темпов инфляции. С апреля 2021 года по апрель 2022 года вина и игристые вина подорожали в среднем на 11%», — подчеркнули в ведомстве.

В Роскачестве также указали на то, что повышение стоимости оказалось меньше прогноза аналитиков, который был сделан в марте на фоне колебания курсов валют. Самый большой вклад в рост цен внесли зарубежные вина. Некоторые отечественные производители отказались поднимать цену на свой товар.

Там также отметили, что некоторые импортеры на фоне укрепления рубля решили снизить стоимость. Аналогично поступили и торговые сети ради того, чтобы сохранить привлекательность вина для покупателей.

В России подешевели подержанные автомобили

В Дагестане зафиксирована самая низкая в России стоимость вина – там средняя цена бутылки вина составляет 200 рублей.

После начала спецоперации России на Украине некоторые дистрибьюторы алкогольной продукции были вынуждены на короткий период остановить поставки из-за обвала курса рубля. Кроме того, о временной приостановке работы на алкогольном рынке России сообщили такие компании, как Diageo (бренды Johnnie Walker, Baileys и др.), LVMH (Hennessy, Moët & Chandon, Bacardi Limited) и Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat).

Ранее в апреле сообщалось, что крупнейший импортер алкоголя в России компания Ladoga повторно понизил стоимость своей продукции. Речь идет о корректировке цен в 10%.

Экономика,Видео,
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