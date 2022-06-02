На Западе подсчитали увеличившиеся доходы РФ от экспорта газа

Доходы России от экспорта газа выросли несмотря на сокращение поставок в западные страны, пишет CNN Business.

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Экспорт газа из Москвы в страны за пределами СНГ и Восточной Европы уменьшился почти на 28% за первые пять месяцев 2022 года, ранее сообщил «Газпром».

Концерн сократил как минимум 20 млрд кубометров своих ежегодных поставок газа потребителям в Польше, Болгарии , Финляндии, Дании, Германии и Нидерландах из-за того, что эти страны отказались производить расчеты в рублях, как того потребовал президент России Владимир Путин.

По данным Международного энергетического агентства, это составляет почти 13% от общего годового импорта газа ЕС из России.

При этом из-за растущих цен на нефть и газ доходы Москвы от экспорта выросли. Согласно отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха, импорт ископаемого топлива ЕС из РФ в марте-апреле оценивается в 47 млрд долларов, что вдвое превышает показатели того же периода 2021 года.