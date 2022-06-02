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1 час назад

На Западе подсчитали увеличившиеся доходы РФ от экспорта газа

Вероника Полынина

Доходы России от экспорта газа выросли несмотря на сокращение поставок в западные страны, пишет CNN Business.

На Западе подсчитали увеличившиеся доходы РФ от экспорта газа
Фото: ТАССТАСС

Экспорт газа из Москвы в страны за пределами СНГ и Восточной Европы уменьшился почти на 28% за первые пять месяцев 2022 года, ранее сообщил «Газпром».

Концерн сократил как минимум 20 млрд кубометров своих ежегодных поставок газа потребителям в Польше, Болгарии , Финляндии, Дании, Германии и Нидерландах из-за того, что эти страны отказались производить расчеты в рублях, как того потребовал президент России Владимир Путин.

По данным Международного энергетического агентства, это составляет почти 13% от общего годового импорта газа ЕС из России.

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При этом из-за растущих цен на нефть и газ доходы Москвы от экспорта выросли. Согласно отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха, импорт ископаемого топлива ЕС из РФ в марте-апреле оценивается в 47 млрд долларов, что вдвое превышает показатели того же периода 2021 года.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о расчетах за российский газ с «недружественными странами». Глава государства разъяснил, что для приобретения газа из России западным странам необходимо открыть рублевые счета в российских банках. Новые правила расчетов вступили в силу 1 апреля. Путин предупредил, что действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из «недружественных стран» не выполнят новые условия оплаты.

Экономика,Владимир Путин,Международное энергетическое агентство,Газпром,ЕС,
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