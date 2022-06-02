Варшава и Киев потребовали конфисковать имущество РФ за границей

Польша и Украина добиваются того, чтобы зарубежное имущество Российской Федерации конфисковали. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает агентство «Прайм».
«Те средства, которые должны быть предназначены на восстановление Украины, в настоящее время заморожены в европейских банках, в основном в западных европейских банках. Они должны быть конфискованы так, чтобы был создан фонд восстановления Украины», — указал пресс-секретарь.
По его словам, власти Польши работают над экономическим сотрудничеством с польскими фирмами для участия в восстановлении Украины.
«Наши инженеры, наши ученые готовы поддержать этот процесс. Но главное в данный момент — это найти источник финансирования… И мы требуем — Украина, кстати, тоже, — чтобы этими источниками финансирования было российское имущество. Не только российских олигархов, но просто Российской Федерации, которое хранится в европейских банках», — отметил Мюллер.
Ранее издание The New York Times, ссылаясь на источники, отметило, что возможная конфискация замороженных активов Центробанка России способна подорвать статус США как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран. Также в газете отметили, что вероятность таких последствий вызывает серьезное беспокойство американских властей.
26 мая первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев назвал решение стран Запада заморозить активы Центробанка РФ жульничеством.