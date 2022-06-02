Варшава и Киев потребовали конфисковать имущество РФ за границей

«Наши инженеры, наши ученые готовы поддержать этот процесс. Но главное в данный момент — это найти источник финансирования… И мы требуем — Украина, кстати, тоже, — чтобы этими источниками финансирования было российское имущество. Не только российских олигархов, но просто Российской Федерации, которое хранится в европейских банках», — отметил Мюллер.