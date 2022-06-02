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1 час назад

Варшава и Киев потребовали конфисковать имущество РФ за границей

Лера Букина

Польша и Украина добиваются того, чтобы зарубежное имущество Российской Федерации конфисковали. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, передает агентство «Прайм».

Варшава и Киев потребовали конфисковать имущество РФ за границей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Те средства, которые должны быть предназначены на восстановление Украины, в настоящее время заморожены в европейских банках, в основном в западных европейских банках. Они должны быть конфискованы так, чтобы был создан фонд восстановления Украины», — указал пресс-секретарь.

По его словам, власти Польши работают над экономическим сотрудничеством с польскими фирмами для участия в восстановлении Украины.

«Наши инженеры, наши ученые готовы поддержать этот процесс. Но главное в данный момент — это найти источник финансирования… И мы требуем — Украина, кстати, тоже, — чтобы этими источниками финансирования было российское имущество. Не только российских олигархов, но просто Российской Федерации, которое хранится в европейских банках», — отметил Мюллер.

Ранее издание The New York Times, ссылаясь на источники, отметило, что возможная конфискация замороженных активов Центробанка России способна подорвать статус США как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран. Также в газете отметили, что вероятность таких последствий вызывает серьезное беспокойство американских властей.

26 мая первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев назвал решение стран Запада заморозить активы Центробанка РФ жульничеством.

Экономика,Петр Мюллер,Дмитрий Гусев,Банк России,Госдума,
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