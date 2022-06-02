В США раскрыли способы обхода нефтяных санкций Россией

Россия может справиться с частичным эмбарго на свою нефть в Европе двумя способами: с помощью новых покупателей и снижения добычи для сохранения высоких цен. Об этом сообщает CNBC.

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Напомним, что лидеры ЕС в понедельник договорились о запрете 90% российской нефти к концу года в рамках шестого пакета санкций блока в отношении России с момента начала спецоперации на Украине. Согласно данным Международного энергетического агентства, Россия - третий по величине производитель нефти в мире после США и Саудовской Аравии и второй по величине экспортер сырой нефти после Саудовской Аравии.

«То, что происходит сейчас, изменит торговлю нефтью и природным газом в будущем. Цены на нефть не снизятся в ближайшее время, и последствия российских санкций будут ощущаться в течение нескольких лет», — заявил Хоссейн Аскари, профессор Школы бизнеса Университета Джорджа Вашингтона.

Отмечается, что власти США должны были использовать сильные упреждающие санкции в отношении России «и быть более жесткими с производителями нефти ОПЕК, чтобы увеличить добычу нефти».

Среди тех, кто активно увеличивает покупки российской нефти с дисконтом, – КНР и Индия. Так, Китай с марта по май купил 14.5 млн барр (3х г/г), а Индия за этот период приобрела 59 млн барр (за весь 2021 куплено 12 млн барр).

Аналитики сошлись во мнении, что крупнейшие азиатские страны продолжат закупать российскую нефть в больших объемах.