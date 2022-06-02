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1 час назад

В США раскрыли способы обхода нефтяных санкций Россией

Лера Букина

Россия может справиться с частичным эмбарго на свою нефть в Европе двумя способами: с помощью новых покупателей и снижения добычи для сохранения высоких цен. Об этом сообщает CNBC.

В США раскрыли способы обхода нефтяных санкций Россией
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что лидеры ЕС в понедельник договорились о запрете 90% российской нефти к концу года в рамках шестого пакета санкций блока в отношении России с момента начала спецоперации на Украине. Согласно данным Международного энергетического агентства, Россия - третий по величине производитель нефти в мире после США и Саудовской Аравии и второй по величине экспортер сырой нефти после Саудовской Аравии.

«То, что происходит сейчас, изменит торговлю нефтью и природным газом в будущем. Цены на нефть не снизятся в ближайшее время, и последствия российских санкций будут ощущаться в течение нескольких лет», — заявил Хоссейн Аскари, профессор Школы бизнеса Университета Джорджа Вашингтона.

Отмечается, что власти США должны были использовать сильные упреждающие санкции в отношении России «и быть более жесткими с производителями нефти ОПЕК, чтобы увеличить добычу нефти».

Среди тех, кто активно увеличивает покупки российской нефти с дисконтом, – КНР и Индия. Так, Китай с марта по май купил 14.5 млн барр (3х г/г), а Индия за этот период приобрела 59 млн барр (за весь 2021 куплено 12 млн барр).

Аналитики сошлись во мнении, что крупнейшие азиатские страны продолжат закупать российскую нефть в больших объемах.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти. Ее хотят покупать по ценам ниже рыночной.

Экономика,Джордж Вашингтон,Джозеф Байден,Международное энергетическое агентство,ОПЕК,ЕС,
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