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1 час назад

ЦБ опубликовал прогноз по курсу рубля

Lenta.ruиещё 2

В 2022 году доллар будет стоить в среднем 75 рублей, спрогнозировали аналитики, опрошенные Центральным банком (ЦБ) России. По данным результатов макроэкономического опроса регулятора, с 2022 до 2024 года средний курс доллара будет ежегодно расти на 5 рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте ЦБ.

ЦБ опубликовал прогноз по курсу рубля
Фото: ТАССТАСС

В следующем году доллар будет стоить 80 рублей, в 2024 — 85,1 рубля, полагают аналитики. Впоследствии темпы роста немного замедлятся, и в 2025 году курс доллара составит 88 рублей. Аналитики ожидают более крепкий рубль по сравнению с предыдущими прогнозами — в апреле стоимость доллара на ближайшие три года прогнозировалась в диапазоне от 85 до 96 рублей.

Результаты основаны на медиане прогнозов 27 экономистов из различных организаций. Если респондент предоставил свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

В России объяснили обрушение курса евро по отношению к рублю

2 июня курс доллара на Московской бирже колеблется вокруг отметки в 61 рубль. По сравнению с майскими минимумами, когда доллар опускался ниже 56 рублей, курс рубля несколько ослаб.

Слишком высокий курс рубля может нести угрозу как для российского бюджета, так и для экспортеров. По оценкам министра экономического развития Максима Решетникова, крепкий рубль создает риски для экономики и делает российскую продукцию неконкурентной на внешнем рынке. Необходимо вернуться к равновесному курсу, считает он.

Экономика,Рынки,Максим Решетников,Банк России,Московская биржа,
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