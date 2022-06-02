Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций

Представители Евросоюза утвердили шестой пакет антироссийских санкций. Одним из пунктов данного пакета является частичное нефтяное эмбарго, а также новые экономические ограничения в отношении Сбербанка.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Послы Евросоюза» утвердили шестой пакет санкций против России. Он включает частичное нефтяное эмбарго», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы.