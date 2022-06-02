Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
21 минуту назад

ТАСС: Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций

Ura.Ru

Представители Евросоюза утвердили шестой пакет антироссийских санкций. Одним из пунктов данного пакета является частичное нефтяное эмбарго, а также новые экономические ограничения в отношении Сбербанка.

Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Послы Евросоюза» утвердили шестой пакет санкций против России. Он включает частичное нефтяное эмбарго», — сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х годов и обострилось в последние месяцы.

Мишустин рассказал о непростом периоде для российской экономики

Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России, а также запрет ее культуры, табу на правду об истории России.

Экономика,Владимир Путин,Сбербанк России,ЕС,
23
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители