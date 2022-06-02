Захарова попала под новые санкции США

Минфин США расширил санкционный список против России и ее граждан. Как сообщает ТАСС, в него включили официального представителя МИД РФ Марию Захарову, главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина, зампреда правительства РФ Дмитрия Григоренко, министра экономики Максима Решетникова и министра транспорта Виталия Савельева.
Кроме них под ограничения попали бизнесмен Алексей Мордашов с сыновьями, предприниматель Год Нисанов, виолончелист Сергей Ролдугин, а также глава ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперацию на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
В ответ на это западные страны начали вводить антироссийские санкции, направленные как против отечественных компаний, так и против государственных деятелей и предпринимателей.