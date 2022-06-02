Захарова попала под новые санкции США

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперацию на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В ответ на это западные страны начали вводить антироссийские санкции, направленные как против отечественных компаний, так и против государственных деятелей и предпринимателей.