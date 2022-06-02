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1 час назад

Захарова попала под новые санкции США

Никита Бородкин

Минфин США расширил санкционный список против России и ее граждан. Как сообщает ТАСС, в него включили официального представителя МИД РФ Марию Захарову, главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина, зампреда правительства РФ Дмитрия Григоренко, министра экономики Максима Решетникова и министра транспорта Виталия Савельева.

Захарова попала под новые санкции США
Фото: ТАССТАСС

Кроме них под ограничения попали бизнесмен Алексей Мордашов с сыновьями, предприниматель Год Нисанов, виолончелист Сергей Ролдугин, а также глава ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперацию на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Евросоюз утвердил шестой пакет антироссийских санкций

В ответ на это западные страны начали вводить антироссийские санкции, направленные как против отечественных компаний, так и против государственных деятелей и предпринимателей.

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