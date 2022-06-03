ОПЕК+ согласовала ускорение роста добычи нефти

Заявления ряда СМИ о возможном исключении России из ОПЕК+ не подтвердились – данный вопрос даже не поднимался в ходе обсуждений. Вместо перераспределения российской квоты решено было использовать общую – сентябрьскую. Плановый рост в объеме 432 тыс. баррелей в сутки с сентября равными долями был переброшен на июль и август. Таким образом, добычу в эти месяцы можно будет увеличить не на те же 432 тыс., а на 648 тыс. баррелей в сутки. При этом альянс объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос, а не снижением добычи в России из-за санкций.