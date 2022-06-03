ОПЕК+ согласовала ускорение роста добычи нефти

По итогам заседания ОПЕК+ согласован более интенсивный рост добычи нефти на июль и август за счет сентябрьской квоты, сообщают информационные агентства.
Заявления ряда СМИ о возможном исключении России из ОПЕК+ не подтвердились – данный вопрос даже не поднимался в ходе обсуждений. Вместо перераспределения российской квоты решено было использовать общую – сентябрьскую. Плановый рост в объеме 432 тыс. баррелей в сутки с сентября равными долями был переброшен на июль и август. Таким образом, добычу в эти месяцы можно будет увеличить не на те же 432 тыс., а на 648 тыс. баррелей в сутки. При этом альянс объяснил свое решение необходимостью обеспечить растущий спрос, а не снижением добычи в России из-за санкций.
В мае добыча нефти в России выросла после снижения в марте и апреле. Глава российской делегации, вице-премьер России Александр Новак заявил:
«Я думаю, что в июне у нас будет уже максимальное восстановление относительно предыдущих уровней», – передает РИА «Новости».
Напомним, газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК утверждала, что некоторые участники организации якобы изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций.