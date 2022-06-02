Россия, Турция, Украина и ООН составили план по вывозу судов с зерном

Представители России, Турции, Украины и ООН подготовили дорожную карту, которая обеспечит работу безопасного коридора по выводу судов с зерном из украинских портов.

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Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что в ближайшие дни в Стамбуле пройдет заседание по обсуждению деталей дорожной карты. В частности, на нем планируют рассмотреть вопросы маршрута, страхования, безопасности судов, разминирования портов и состава командного центра. Центр, который будет регулировать взаимодействие между РФ и Украиной, намерены создать в Турции.