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1 час назад

Орешкин назвал причины продовольственного кризиса в мире

Национальная Служба Новостейиещё 1

Российские власти делают все возможное, чтобы помочь в борьбе с мировым голодом, сообщил помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

Орешкин назвал причины продовольственного кризиса в мире
Фото: nsn.fmnsn.fm

По его словам, причинами продовольственного кризиса во многих странах стали «санкционное безумие», а также бешеная скупка продуктов, которой занимаются Соединенные Штаты.

«В принципе, в мире проблем с продовольствием нет. Продовольствия достаточно, но оно концентрируется в отдельных странах в значительной части, поэтому другие страны голодают», — заявил Орешкин.

По его мнению, голода бы не было, если продовольствие распределялось равномерно по миру.

«Но [США все] скупят и, к сожалению, обрекут тем самым на голод страны Африки и страны арабского мира», – отметил помощник главы государства.

Ранее Орешкин заявил, что глобальный голод возможен к концу текущего года. По его словам, США пытаются вывезти запасы украинского зерна

Экономика,Максим Орешкин,
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