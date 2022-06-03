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58 минут назад

Центробанк прокомментировал замедление инфляции в России

Lenta.ru

Аналитики Банка России прокомментировали замедление инфляции в стране и заявили, что считать этот процесс устойчивым пока преждевременно. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».

Центробанк прокомментировал замедление инфляции в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты Центробанка отметили, что низкий рост потребительских цен в мае во многом вызван разовыми факторами, в первую очередь значительным укреплением рубля.

«Существенное укрепление рубля в сочетании со снижением потребительской активности и инфляционных ожиданий привело к быстрому торможению роста потребительских цен в апреле — мае, которое, впрочем, пока преждевременно считать устойчивым», — полагают в Банке России.

Так добавили, что по мере исчерпания разовых дезинфляционных фактором рост цен вновь может повыситься. Динамика в краткосрочной перспективе будет определяться предложением товаров, курсом валют, зарплатами и доходами населения, уровнем потребительского кредитования, а также изменениями в потреблении домохозяйств, указывают аналитики.

Ранее в Центробанке дали прогноз, что в 2022 году доллар будет стоить в среднем 75 рублей. По данным результатов макроэкономического опроса регулятора, с 2022 до 2024 года средний курс доллара будет ежегодно расти на 5 рублей.

Экономика,Банк России,
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