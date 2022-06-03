В СМИ признали победу России в экономической войне против Запада

Россия выигрывает экономическую войну против Запада и не поддается на давление, а направленные против нее санкции показывают обратный эффект. Такое мнение в статье для The Guardian выразил финансовый журналист Ларри Эллиот.

Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Как уточняет автор, введенные против РФ ограничения повысили цены на нефть и газ, тем самым увеличив и доходы России от экспорта энергоресурсов: за первый квартал 2022 года она таким образом заработала втрое больше, чем за аналогичный период 2021-го. При этом, несмотря на частичное нефтяное эмбарго, страна не испытывает трудностей в поиске рынков сбыта - экспорт энергоносителей в КНР в апреле вырос более чем на 50 процентов.

Эллиот также отмечает, что рубль сохраняет сильные позиции, а запчасти и комплектующие, запрещенные к ввозу в Россию, стране смогут предоставить альтернативные поставщики.

Одновременно автор статьи обращает внимание на то, что развитые страны входят в период спада экономики и роста инфляции, увеличения количества безработных. Развивающимся же странам текущая ситуация грозит голодом и долговым кризисом.