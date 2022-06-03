Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 61.58EUR 64.91
Войти в почту
25 минут назад

The Guardian: Россия побеждает в экономической войне против Запада

ТК «Звезда»

Россия выигрывает экономическую войну против Запада и не поддается на давление, а направленные против нее санкции показывают обратный эффект. Такое мнение в статье для The Guardian выразил финансовый журналист Ларри Эллиот.

В СМИ признали победу России в экономической войне против Запада
Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Как уточняет автор, введенные против РФ ограничения повысили цены на нефть и газ, тем самым увеличив и доходы России от экспорта энергоресурсов: за первый квартал 2022 года она таким образом заработала втрое больше, чем за аналогичный период 2021-го. При этом, несмотря на частичное нефтяное эмбарго, страна не испытывает трудностей в поиске рынков сбыта - экспорт энергоносителей в КНР в апреле вырос более чем на 50 процентов.

Эллиот также отмечает, что рубль сохраняет сильные позиции, а запчасти и комплектующие, запрещенные к ввозу в Россию, стране смогут предоставить альтернативные поставщики.

Одновременно автор статьи обращает внимание на то, что развитые страны входят в период спада экономики и роста инфляции, увеличения количества безработных. Развивающимся же странам текущая ситуация грозит голодом и долговым кризисом.

Еще одним доказательством неэффективности санкционной политики Эллиот называет решение США поставить Украине передовые ракетные системы залпового огня. На Западе надеются, что современные технологии помогут одержать победу на поле боя, пишет автор, однако такой исход событий выглядит маловероятным.

Экономика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители