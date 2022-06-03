В Германии дали совет России в условии санкций

Запрет на перестрахование танкеров с нефтью из России не позволит Европейскому союзу заблокировать экспорт сырья из страны, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Издание назвало очередной пакет ограничений против Москвы ЕС бесполезным, так как Россия сможет его обойти двумя путями.

Москва продолжит продавать нефть по трубопроводам, так как санкции предполагают только прекращение поставок в Европу по морю. Запрет перестраховывать танкеры с российской нефтью не решит задачу полностью остановить экспорт из страны.

Запад будет придерживаться ограничений, однако этого нельзя сказать о других государствах, через которые Россия сможет обойти санкции, — воспользовавшись услугами местных страховщиков.

Еврокомиссия хотела запретить судам под флагом государств — членов ЕС перевозить российскую нефть не только в Европу, но и в третьи страны, а также перестраховывать танкеры от экологических катастроф и другого ущерба. Однако Греция, Кипр и Мальта, обладающие крупнейшим флотом таких судов, выступили против подобной меры и не дали Еврокомиссии добро.

По данным европейских чиновников, запрет на перестрахование имеет тот же эффект, что и запрет на перевозки, однако эксперты говорят, что Россия сможет обойти это ограничение, воспользовавшись такой услугой в других государствах, или взять покрытие риска на себя.

Другой способ обойти ограничения со стороны ЕС — смешивать российскую нефть с сырьем из другой страны, что позволит указать другое государство в качестве источника происхождения топлива.