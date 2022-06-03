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1 час назад

Еще одна страна решила помочь России в борьбе с Западом

Елена Прошина

Индия смогла восполнить недостаток экспорта на рынке нефти России, вызванного санкциями со стороны стран Запада, за счет рекордного увеличения импортных поставок, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на ведущего нефтяного аналитика Kpler Мэтта Смита.

Еще одна страна решила помочь России в борьбе с Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Морской экспорт российской сырой нефти вырос до 3,77 млн баррелей в день в прошлом месяце [апреле] — это многолетний максимум… Индия восполнила недостаток, вызванный падением экспорта [российской нефти] в Европу за последние два месяца», — сказал эксперт.

Кроме того, Москва по количеству поставок нефти в Индию за последние месяцы уже смогла переместиться с десятого на четвертое место.

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Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин распорядился найти пути оказания финансовой поддержки России, не нарушив при этом западные санкции.

Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву.

Москва в последние недели якобы обращалась к Пекину с просьбами о расширении поддержки, выражая разочарование по поводу таких шагов КНР и призывая действовать в духе февральского совместного заявления президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина, в котором говорилось о дружбе между двумя странами, которая «не имеет границ».

Экономика,Мэтт Смит,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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