Пойдет ли Китай ва-банк против США: мнение эксперта

Последствия продажи Китаем всех облигаций госдолга США на сумму более триллиона долларов назвал в беседе с агентством «Прайм» директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики Сколково-Рэш Олег Шибанов.

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Он считает, что КНР вряд ли пойдет ва-банк. Эксперт объяснил, что гособлигации США играют несколько ролей: сбережения на черный день, привлечение прямых иностранных инвестиций, способ поддержать валютный рынок.

Шибанов отметил, что доллар США – ключевая валюта контрактов и инвесторов мира. Так, по его словам, Китай должен хотеть оставаться в долларовых активах.

Также эксперт подчеркнул, что даже при полной распродаже гособлигаций США со стороны Китая коллапса не произойдет, поскольку совокупный долг Америки около 30 трлн долларов, а у Китая только 1 трлн облигаций.