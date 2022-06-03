В России определились с коридором для обхода санкций

Премьер-министр России Михаил Мишустин в условиях санкционного давления со стороны западных стран назвал приоритетным направлением развитие Северного морского пути. Ключевая роль в этом процессе отводится «Росатому» и созданию в Арктике мощного технологического центра, пишет URA.RU.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Говоря о плане освоения Арктики глава правительства акцентировал внимание на максимальной загрузке судостроительных верфей для наращивания арктического флота, который будет способствовать развитию Северного морского пути.

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«Это надежный, безопасный транспортный коридор, который проходит в территориальных водах и экономической зоне России. Он может использоваться для альтернативных маршрутов, экспорта в дружественные страны», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Опрошенные изданием эксперты отметили, что морская транспортировка грузов более выгодна по сравнению с другими вариантами, но России необходимо сосредоточиться не только на создании ледоколов, но и строить суда усиленного ледового класса, которые ранее закупались за рубежом.

«Теперь нам надо самим строить такие суда, чтобы укреплять свой флот, так как без глубинного освоения маршрута своими судами, развитие Севморпути затормозится», - пояснил директор Центра экономики Севера и Арктики Александр Пилясов.

А директор Центра комплексного изучения Арктики имени академика Лаверова Уральского отделения РАН Иван Болотов обратил внимание на важность Северного морского пути для торговли с Востоком.

«Из-за санкций и ориентации на Восток это будет приоритетный водный путь. Потепление климата открывает новые возможности для передвижения в Арктике. Севморпуть даст новый импульс нашим северным территориями, таким портам, как Хатанга (море Лаптевых), Дудинка, Амдерма (Карское море), которые играли важную роль в советское время», — пояснил Болотов.

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против России. Так, с 16 апреля вступил в силу запрет нахождения российских и белорусских грузовиков на территории Евросоюза.

При этом посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов отметил, что Россия видит риски непреднамеренных столкновений с НАТО в арктических широтах. В марте 2022 года США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и Финляндия, сославшись на военную спецоперацию на Украине, приостановили свое участие в Арктическом совете. Это ведет к тому, что «риски и вызовы будут нарастать».