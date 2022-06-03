Украина захотела изъять золотовалютные резервы России

«Нужно заключить международный договор со страной, хранящей золотовалютные резервы. Потому что перебить иммунитет на уровне национального законодательства почти невозможно. А когда это международный договор — это работает», — сказал Малюська, добавив, что одно государство не может отнять имущество у другого.