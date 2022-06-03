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56 минут назад

Украина захотела изъять золотовалютные резервы России

Елена Прошина

Украина намерена изъять золотовалютные резервы России

Украина захотела изъять золотовалютные резервы России
Фото: РамблерРамблер

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Киев планирует заключить международные договоры со странами Евросоюза и США на право использования замороженных золотовалютных резервов России. Его слова приводит «Прайм».

«Нужно заключить международный договор со страной, хранящей золотовалютные резервы. Потому что перебить иммунитет на уровне национального законодательства почти невозможно. А когда это международный договор — это работает», — сказал Малюська, добавив, что одно государство не может отнять имущество у другого.

По его словам, 50% замороженных золотовалютных резервов РФ находится в США, Великобритании и Швейцарии. Общая их сумму составляет около 300 миллиардов долларов, отметил Малюська.

Ранее Кабмин Украины оценил общие потери экономики страны на фоне спецоперации России в 600 миллиардов долларов.

Экономика,Денис Малюська,Правительство Украины,ЕС,
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