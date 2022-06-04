В МВД рассказали, как меняются финансовые пирамиды

"Мониторинг сведений, представленных территориальными органами МВД России, свидетельствует, что уголовные дела возбуждены в отношении руководства семи потребительских кооперативов, причинивших ущерб гражданам в размере более 144,7 млн рублей, шести организаций с иными организационно-правовыми формами, причинивших ущерб в размере более 90,1 млн рублей, а также трех крупных интернет-проектов, мошенническим путем привлекших более 2 млрд рублей", - оценили в МВД.