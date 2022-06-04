В МВД рассказали, как меняются финансовые пирамиды

Большинство финансовых пирамид в России ушли в интернет-пространство, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
"Более 80% установленных в прошедшем году компаний с признаками финансовой пирамиды действовали в интернете, из них значительная часть - исключительно через социальные сети (блоги, форумы, видеохостинги и мессенджеры)", - рассказали в МВД.
Второй ключевой тенденцией является переход на привлечение средств в криптовалюте или псевдокриптовалюте, а также организация финансовых пирамид через приглашение в участии в создании майнинг-ферм.
"Мониторинг сведений, представленных территориальными органами МВД России, свидетельствует, что уголовные дела возбуждены в отношении руководства семи потребительских кооперативов, причинивших ущерб гражданам в размере более 144,7 млн рублей, шести организаций с иными организационно-правовыми формами, причинивших ущерб в размере более 90,1 млн рублей, а также трех крупных интернет-проектов, мошенническим путем привлекших более 2 млрд рублей", - оценили в МВД.
Ранее стало известно, что ЦБ с 2020 года внес в "черный список" более 5 тысяч нелегальных компаний.