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1 час назад

В МВД рассказали, как меняются финансовые пирамиды

Газета.Ru

Большинство финансовых пирамид в России ушли в интернет-пространство, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В МВД рассказали, как меняются финансовые пирамиды
Фото: ReutersReuters

"Более 80% установленных в прошедшем году компаний с признаками финансовой пирамиды действовали в интернете, из них значительная часть - исключительно через социальные сети (блоги, форумы, видеохостинги и мессенджеры)", - рассказали в МВД.

Второй ключевой тенденцией является переход на привлечение средств в криптовалюте или псевдокриптовалюте, а также организация финансовых пирамид через приглашение в участии в создании майнинг-ферм.

"Мониторинг сведений, представленных территориальными органами МВД России, свидетельствует, что уголовные дела возбуждены в отношении руководства семи потребительских кооперативов, причинивших ущерб гражданам в размере более 144,7 млн рублей, шести организаций с иными организационно-правовыми формами, причинивших ущерб в размере более 90,1 млн рублей, а также трех крупных интернет-проектов, мошенническим путем привлекших более 2 млрд рублей", - оценили в МВД.

Ранее стало известно, что ЦБ с 2020 года внес в "черный список" более 5 тысяч нелегальных компаний.

Экономика,МВД России,
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