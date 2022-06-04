Украина заблокировала банковские счета в Херсонской области

«Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк. Они специально все сделали, чтобы люди не могли забрать средства со своих счетов», – передает РИА «Новости» его слова.