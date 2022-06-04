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1 час назад

Украина заблокировала банковские счета в Херсонской области

Деловая газета "Взгляд"

Украинские власти заблокировали банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения населения, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Украина заблокировала банковские счета в Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк. Они специально все сделали, чтобы люди не могли забрать средства со своих счетов», – передает РИА «Новости» его слова.

Стремоусов добавил, что на территории области в ближайшее время заработают банки, которые интегрированы в российскую банковскую систему.

«Через несколько дней банки на территории области заработают», – отметил замглавы администрации.

Ранее власти Херсонской области сообщали, что в ближайшее время в регионе откроются отделения еще двух-трех крупных российских банков после ухода с территории украинских.

Раскрыты условия для присоединения Херсонской области к России

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.

Экономика,Кирилл Стремоусов,Андрей Турчак,Единая Россия,
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