Украинские власти заблокировали банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения населения, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк. Они специально все сделали, чтобы люди не могли забрать средства со своих счетов», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что на территории области в ближайшее время заработают банки, которые интегрированы в российскую банковскую систему.
«Через несколько дней банки на территории области заработают», – отметил замглавы администрации.
Ранее власти Херсонской области сообщали, что в ближайшее время в регионе откроются отделения еще двух-трех крупных российских банков после ухода с территории украинских.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.