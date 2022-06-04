Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз сейчас не рассматривает вопрос о введении газового эмбарго в отношении России.
Ранее ЕС принял шестой пакет санкций против РФ. Он предполагает отказ от импорта российской нефти за 6 месяцев и ввоза нефтепродуктов за 8 месяцев. О газовой блокаде же, по словам Джентилони, пока речи не идёт.
«Официальная позиция Европейской комиссии заключается в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Идея заключается в том, чтобы нанести удар по России, но при этом не навредить себе слишком сильно», — сказал еврокомиссар.
Он добавил, что шесть пакетов санкций должны оказать «разрушительное воздействие на российскую экономику». При этом чиновник указал, что принимать решения по антироссийским санкциям в Брюсселе стало очень сложно.
3 июня ЕС объявил о согласовании шестого пакета санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. Он предполагает, что ЕС откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов. При этом ограничения не распространяются на поставку чёрного золота по нефтепроводу «Дружба» — этого добивалась Венгрия.
Новые санкции прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сказал, что Россия в связи с запретом продавать нефть на Запад может терять $22 млрд в год, но при этом способна компенсировать эти потери. Запад же, по словам политика, «будет переплачивать более €250 млрд ежегодно» из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы.