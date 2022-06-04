Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
23 минуты назад

В ЕС приняли решение насчёт газовой блокады России

Секрет Фирмыиещё 2

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что Евросоюз сейчас не рассматривает вопрос о введении газового эмбарго в отношении России.

Ранее ЕС принял шестой пакет санкций против РФ. Он предполагает отказ от импорта российской нефти за 6 месяцев и ввоза нефтепродуктов за 8 месяцев. О газовой блокаде же, по словам Джентилони, пока речи не идёт.

«Официальная позиция Европейской комиссии заключается в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Идея заключается в том, чтобы нанести удар по России, но при этом не навредить себе слишком сильно», — сказал еврокомиссар.

Он добавил, что шесть пакетов санкций должны оказать «разрушительное воздействие на российскую экономику». При этом чиновник указал, что принимать решения по антироссийским санкциям в Брюсселе стало очень сложно.

3 июня ЕС объявил о согласовании шестого пакета санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. Он предполагает, что ЕС откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов. При этом ограничения не распространяются на поставку чёрного золота по нефтепроводу «Дружба» — этого добивалась Венгрия.

Казахстан попал в непростую ситуацию из-за санкций против России

Новые санкции прокомментировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он сказал, что Россия в связи с запретом продавать нефть на Запад может терять $22 млрд в год, но при этом способна компенсировать эти потери. Запад же, по словам политика, «будет переплачивать более €250 млрд ежегодно» из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы.

Экономика,Видео,Паоло Джентилони,Вячеслав Володин,Еврокомиссия,Госдума,ЕС,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители