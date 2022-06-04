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59 минут назад

Казахстан сменит название марки нефти из-за России

Илья Родин

Нефтяные компании Казахстана решили изменить название марки нефти из-за ограничительных мер против России. Они стремятся избежать санкций и добиться облегчения сбыта. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

В частности, казахстанская нефтегазовая компания «CNPC-Актобемунайгаз» решила направлять свое «черное золото» на экспорт под названием «Казахстанская экспортная смесь сырой нефти» (KEBCO) вместо общепринятого Urals.

В пресс-службе компании подчеркнули, что решение принято «в связи с недавними значительными геополитическими изменениями [...] и чтобы избежать негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты». Оно вступит в силу в понедельник, 6 июня.

Эту идею поддержали и другие нефтедобытчики республики, чьи фирмы участвуют в транзите топлива через российские морские порты. Они полагают, что если в документах будет прописано, что нефть добыта не в РФ, а в Казахстане, то им удастся добиться более высокой цены на топливо. Кроме того, по их мнению, сбыть энергоресурс будет легче.

Европе предрекли «худший из возможных сценариев» после нефтяного эмбарго против России

Отмечается, что Минэнергетики Казахстана планирует запросить разрешения у правительства республики на официальную смену названия.

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