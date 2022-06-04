Нефтяные компании Казахстана решили изменить название марки нефти из-за ограничительных мер против России. Они стремятся избежать санкций и добиться облегчения сбыта. Об этом пишет РБК со ссылкой на Reuters.

В частности, казахстанская нефтегазовая компания «CNPC-Актобемунайгаз» решила направлять свое «черное золото» на экспорт под названием «Казахстанская экспортная смесь сырой нефти» (KEBCO) вместо общепринятого Urals.

В пресс-службе компании подчеркнули, что решение принято «в связи с недавними значительными геополитическими изменениями [...] и чтобы избежать негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти через российские порты». Оно вступит в силу в понедельник, 6 июня.

Эту идею поддержали и другие нефтедобытчики республики, чьи фирмы участвуют в транзите топлива через российские морские порты. Они полагают, что если в документах будет прописано, что нефть добыта не в РФ, а в Казахстане, то им удастся добиться более высокой цены на топливо. Кроме того, по их мнению, сбыть энергоресурс будет легче.