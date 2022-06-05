США ослабили санкции против Венесуэлы ради замещения российской нефти

Государственный департамент США разрешил итальянской нефтяной компании Eni и испанской Repsol возобновить поставки нефти из Венесуэлы в Европу с июля. Таким образом США хотят компенсировать европейское эмбарго на российскую нефть, рассказали Reuters несколько источников. В 2019 году Соединённые Штаты усилили санкции против Венесуэлы, заблокировав активы её нефтегазовой компании PDVSA. Американский лидер Джо Байден надеется, что венесуэльская нефть поможет Европе сократить зависимость от России. Впрочем, один из собеседников агентства отметил, что Eni и Repsol получат от Венесуэлы совсем немного нефти, поэтому вряд ли этот план сработает. Ключевым условием снятия этих ограничений было то, что компании должны направлять полученную нефть именно в Европу, а не в какие-то другие страны. Для самой Венесуэлы торговля с Китаем кажется более выгодной, чем с европейским государствами, указали собеседники агентства. 3 июня Евросоюз объявил о введении шестого пакета санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. В рамках ограничений ЕС намерен отказаться от импорта российской нефти за 6 месяцев, а от ввоза нефтепродуктов — за 8 месяцев. Запрет коснётся лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу «Дружба» нефть под рестрикции не попала. Фото: Pexels, Pexels License