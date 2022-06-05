Названы разрушители сделки ОПЕК+

Сделку ОПЕК+ в попытке исключить Россию пытаются разрушить снаружи, поскольку изнутри участники сохраняют консолидацию. Об этом заявил ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков, передает агентство «Прайм».

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Он отметил, что сделка, ограничивающая добычу нефти, невыгодна в первую очередь для США. Причиной он назвал рост и так рекордно высоких цен на бензин и разгон инфляции, вызывающие недовольство населения и снижающие шансы президента США Джо Байдена и демократов победить на выборах в 2024 году.

«Внутри же ОПЕК+ мы пока видим довольно консолидированную позицию. Большинство стран-участников, особенно страны Ближнего Востока, и Саудовская Аравия, в частности, предпочитают сохранять нейтралитет в этом конфликте России и Запада», — указал Юшков.

Эксперт резюмировал, что нарушение договоренностей с Россией грозит разрушением сделки, что не выгодно ее участникам.