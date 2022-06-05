Германия потеряет 5 млрд евро из-за России

Из-за санкций, которые ввела Россия против Германии на газ, Берлин будет терять ежегодно 5 млрд евро, сообщает Welt.
«Кремлевские санкции против „Газпром Германия“ и ее дочерних компаний могут привести к дополнительным расходам немецких налогоплательщиков и потребителей газа в размере около пяти миллиардов евро в год. Поскольку в качестве альтернативы необходимо срочно закупить газ, в настоящее время возникают дополнительные расходы», — пишет немецкое издание.
Welt отмечает, что в Германии переориентация на других поставщиков газа создаст значительную нагрузку на федеральный бюджет, поскольку топливо будет закупаться по более высоким расценкам. Теперь один мегаватт-час природного газа стоит для ФРГ около 85 евро, хотя до введения антироссийских санкций цена была 20*30 евро.
Москва прекратила поставки энергоносителей немецкой компании. Это стало ответом РФ на действия Германии, когда федеральное правительство передало немецкую дочернюю компанию российского энергетического гиганта «Газпром» под опеку.