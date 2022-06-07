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3 часа назад

Аналитик оценил влияние жары на спрос на российский газ в Европе

Lenta.ruиещё 1

Главный аналитик «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин оценил влияние жары на спрос на российский газ в Европе. Об этом сообщает «Прайм».

Аналитик оценил влияние жары на спрос на российский газ в Европе
Фото: ТАССТАСС

По его словам, жаркое лето может повысить в европейских странах спрос на газ и привести к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ.

Кокин отметил, что летом на большей части Северного полушария увеличивается потребление электроэнергии в результате активного использования кондиционеров, вентиляторов, а также холодильных установок для продуктов.

Согласно прогнозам, в текущем году жара может быть выше обычного уровня. По словам аналитика, в связи с этим сокращение поставок газа из России может спровоцировать проблемы с водой, сбои поставок и производственных процессов. Также это может угрожать здоровью и жизни людей, которые не выдерживают высоких температур, сказал эксперт.

При этом Кокин считает маловероятным, что летний скачок потребления затронет долгосрочный курс Европейского союза (ЕС) на отказ от газа России. Он также добавил, что ЕС не собирался отказываться от российского газа сразу и полностью.

Ранее еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони заявил, что у Евросоюза нет планов вводить торговое эмбарго на газ из России.

«Официальная позиция Европейской комиссии заключается в том, что никакие санкции не исключены. Но на сегодняшний день мы не говорим о газовой блокаде. Тема заключается в том, чтобы нанести удар по России, но при этом не навредить себе слишком сильно», — пояснил он.

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