В Ливии возобновило работу крупнейшее месторождение нефти

Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение Эш-Шарара возобновило работу после двухмесячного перерыва. Об этом сообщила в воскресенье Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC), передает телеканал Al Arabiya.

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В начале апреля протестующие, действовавшие в поддержку избранного парламентом нового главы правительства Фатхи Башаги, блокировали работу основных экспортных портов "нефтяного полумесяца" Ливии и месторождений. В результате один за другим был объявлен режим форс-мажорных обстоятельств в портах Зувейтина и Брега, затем была остановлена добыча нефти на месторождениях Эш-Шарара и Эль-Филь. Объявление форс-мажора подразумевает возникновение обстоятельств непреодолимой силы, ведущих к приостановке работ на объекте, а госучреждения при этом по закону не несут юридическую ответственность из-за невыполнения нефтяных контрактов.

Экономисты оценили ежедневные финансовые потери страны от вынужденного прекращения добычи нефти и блокировки экспортных портов в $150 млн. За последние десять месяцев из-за диверсий и актов саботажа на нефтяной инфраструктуре, каждый раз приводивших к остановке добычи углеводородов, экономике Ливии, подсчитал Центробанк страны, был нанесен ущерб в $150 млрд.