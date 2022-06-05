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1 час назад

Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии возобновило работу после двух месяцев простоя

ТАСС

Крупнейшее в Ливии нефтяное месторождение Эш-Шарара возобновило работу после двухмесячного перерыва. Об этом сообщила в воскресенье Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC), передает телеканал Al Arabiya.

В Ливии возобновило работу крупнейшее месторождение нефти
Фото: ReutersReuters

В начале апреля протестующие, действовавшие в поддержку избранного парламентом нового главы правительства Фатхи Башаги, блокировали работу основных экспортных портов "нефтяного полумесяца" Ливии и месторождений. В результате один за другим был объявлен режим форс-мажорных обстоятельств в портах Зувейтина и Брега, затем была остановлена добыча нефти на месторождениях Эш-Шарара и Эль-Филь. Объявление форс-мажора подразумевает возникновение обстоятельств непреодолимой силы, ведущих к приостановке работ на объекте, а госучреждения при этом по закону не несут юридическую ответственность из-за невыполнения нефтяных контрактов.

Экономисты оценили ежедневные финансовые потери страны от вынужденного прекращения добычи нефти и блокировки экспортных портов в $150 млн. За последние десять месяцев из-за диверсий и актов саботажа на нефтяной инфраструктуре, каждый раз приводивших к остановке добычи углеводородов, экономике Ливии, подсчитал Центробанк страны, был нанесен ущерб в $150 млрд.

В начале мая Башага объявил о снятии блокады с портов и месторождений, однако на деле тогда началась отгрузка нефти только в порту Зувейтина.

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