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1 час назад

Экономику США сравнили со «смывным бачком»

Lenta.ruиещё 1

Журналист Дэвид Голдман заявил, что состояние американской экономики можно сравнить с «походом в уборную», а ухудшение положения — «с нажатием кнопки на смывном бачке». Об этом он написал в колонке для CNN.

Экономику США сравнили со «смывным бачком»
Фото: ТАССТАСС

Обозреватель назвал проблему растущей инфляции одной их ключевых у властей США. По его словам, Федеральная резервная система обладает «ничтожными» возможностями для борьбы с ней. В частности, ФРС делает неэффективные прогнозы о том, когда следует прекратить поднимать ставки, «прежде чем экономика погрузится в рецессию».

«Прошу прощения за грубые слова: наша экономика, вероятно, катится в уборную. Будем надеется, что никто не нажмет на кнопку на смывном бачке», — предрек Голдман.

Автор материала также отметил уменьшающийся рост занятости, резкое повышение стоимости энергоресурсов, спад на рынке жилья и дефицит рабочей силы. Эти факторы усиливают проблему нехватки отдельных товаров. Журналист также напомнил слова главы компании JPMorgan Chase Джейми Даймона, который спрогнозировал «экономический ураган».

«Вопрос в том, будет ли это ливень или страшная буря. <…> Экономические скептики намекают, что мы можем столкнуться с ужасной ситуацией, если не предпримем правильных действий для ее предотвращения», — заключил обозреватель.

Экономика,Дэвид Голдман,Джейми Даймон,ФРС,
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