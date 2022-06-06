Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 61.97EUR 65.92
Войти в почту
1 час назад

СМИ: Украина может полностью отказаться от импорта газа

Национальная Служба Новостейиещё 1

Украина может полностью отказаться от импорта газа, так как у страны есть возможность самостоятельной добычи этого топлива и производства биогаза. Об этом в своих соцсетях написал глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

По его словам, на Украине производится до восьми миллиардов кубических метров биогаза в год. Он считает это амбициозной целью на ближайшее десятилетие. Макогон также предположил, что государство может нарастить объемы производства биогаза до 0,5 миллиардов кубических метров ежегодно уже через два года.

Биогаз добывается из коммунальных, пищевых и сельскохозяйственных отходов, сточных вод и навоза, а также из других источников. Обычно он представляет собой смесь метана и углекислого газа.

Франция нашла альтернативу российской нефти

По данным агентства Reuters, в 2021 году Украина потребила 27,3 миллиарда кубических метров газа при собственной добыче примерно 19,8 миллиардов. Тогда же импорт составил 2,6 миллиардов кубических метров, а из подземных хранилищ было взято 4,9 миллиарда.

Ранее СМИ сообщили, что заявка на прокачку газа через Украину снизилась на 25%.

Экономика,Видео,Сергей Макогон,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители