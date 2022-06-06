Украина может полностью отказаться от импорта газа, так как у страны есть возможность самостоятельной добычи этого топлива и производства биогаза. Об этом в своих соцсетях написал глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

По его словам, на Украине производится до восьми миллиардов кубических метров биогаза в год. Он считает это амбициозной целью на ближайшее десятилетие. Макогон также предположил, что государство может нарастить объемы производства биогаза до 0,5 миллиардов кубических метров ежегодно уже через два года.

Биогаз добывается из коммунальных, пищевых и сельскохозяйственных отходов, сточных вод и навоза, а также из других источников. Обычно он представляет собой смесь метана и углекислого газа.

По данным агентства Reuters, в 2021 году Украина потребила 27,3 миллиарда кубических метров газа при собственной добыче примерно 19,8 миллиардов. Тогда же импорт составил 2,6 миллиардов кубических метров, а из подземных хранилищ было взято 4,9 миллиарда.