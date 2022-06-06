Посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан высоко оценил работу главы Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвиры Набиуллиной по укреплению рубля. Такое мнение он выразил в интервью ТАСС.

«Председатель Центрального банка - исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос», - подчеркнул он.

Салливан также считает, что влияние санкций и мер экспортного контроля со временем сильно увеличится.

«Если бы я был гражданином России, меня бы беспокоило их влияние на российскую экономику - влияние, которое, я полагаю, будет существенным», - заявил он.

Дипломат указал на то, что выстраивание торговых отношений между Россией и США заняло десятилетия. Теперь, как отметил Салливан, восстановление сотрудничества, как полагает посол США, займет много времени.

«Годы, если не больше. Компаниям потребуется много времени. Это при условии, что люди сами этого захотят, пока же они уезжают, то есть пока мы об этом даже не думаем», - подытожил дипломат.

Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты росла до 120 рублей, европейской — до 127 рублей. Ситуация на биржах стала корректироваться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли.