Politico: США отказались смягчать санкции против РФ ради поставок зерна

США сочли «дипломатией вымогательства» предложение снять с России санкции в обмен на безопасность поставок украинского зерна. Как заявил Politico неназванный американский чиновник, США не согласятся на сделку, которая снимет какое-либо экономическое давление с Кремля.

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По данным издания, сейчас ООН пытается заключить сделку с Россией, чтобы Украина смогла возобновить экспорт зерна через Черное море. Однако представители администрации Джо Байдена и законодатели «весьма скептически относятся к тому, что Россия будет действовать добросовестно».

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Основной причиной их пессимизма собеседники Politico назвали недавние заявления российских властей, что Украина сможет возобновить поставки зерна только в случае снятия экономических санкций с Москвы. Это предложение делает «хрупкие» переговоры еще сложнее, заявил неназванный сотрудник ООН изданию.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд отметила, что нет никаких санкций, удерживающих Россию от экспорта собственных продуктов питания и сельскохозяйственных продуктов, а также удобрений.

13 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли заявил, что если украинские порты не заработают в течение 60 дней и не начнутся поставки зерна, экономика Украины, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет.

Конгрессмен США Джейсон Кроу рассказывал, что во время визита в Киев он обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским создание 20-мильной буферной зоны между Румынией и Турцией, которую могли бы использовать корабли, перевозящие зерно.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко говорил, что для решения проблем с поставками зерна нужно отменить все санкции против российского экспорта

Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский флот обеспечит беспрепятственный проход судам с украинским зерном, если Киев разминирует порты.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна, российских гарантий будет недостаточно.