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1 час назад

Россия и Сербия могут перейти к расчетам в национальных валютах

Газета.Ru

Москва и Белград работают над тем, чтобы перейти к расчетам в национальных валютах, заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, отвечая на вопрос, по какой схеме Белград платит за российский газ.

Россия и Сербия могут перейти к расчетам в национальных валютах
Фото: ТАССТАСС

"Сербия остается дружественной страной, поэтому по отношению к ней действуют прежние условия. Вместе с тем — в нашей торговле в целом — задача перехода на оплату в национальных валютах поставлена и постепенно будет решаться", — цитирует дипломата газета "Известия".

В конце мая 2022 года стало известно, что Москва и Белград договорились о поставках российского природного газа в Сербию. По словам вице-премьера, министра горной промышленности и энергетики Сербии Зораны Михайлович, стоимость по новому соглашению, которое рассчитано на три года, составит $400 за 1 тыс. куб. м.

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