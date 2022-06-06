Уровень заполненности ПХГ Германии превысил 50%

Уровень заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в Германии превысил 50%, поток голубого топлива в страну осуществляется на привычном уровне. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор) по ситуации с энергобезопасностью.

30 апреля в ФРГ вступили в силу поправки в закон об энергетическом хозяйстве, обязывающие операторов подземных хранилищ поддерживать минимальный объем газа перед началом отопительного сезона. Согласно поправкам, все операторы ПХГ в стране обязаны постепенно заполнять хранилища: к 1 октября - до 80%, к 1 ноября - до 90%.

Германия ставит перед собой цель постепенно стать независимой от поставок российских энергоресурсов. Нефть и уголь предполагается заменить уже к концу года, а газ - к 2024 году. Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек ("зеленые") объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России. План предусматривает три этапа, сейчас речь идет о первом из них. В частности, были достигнуты договоренности об альтернативе поставкам из России, Германия якобы располагает соответствующей инфраструктурой.