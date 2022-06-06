На решение ЦБ по ключевой ставке будет влиять общая экономическая ситуация, которая есть в России, и прогнозы по ее дальнейшему развитию. Сейчас ситуация под санкциями не то, чтобы тревожная, но она осложненная. Тем не менее наша экономика достаточно устойчива, она достойно выдерживает внешние сложности. У нее есть все ресурсы и возможности для того, чтобы преодолеть все сложности и в ближайшее время начать поступательное развитие. Кроме того, снизилась инфляция, на которую обычно обращает внимание Центральный банк. Поэтому у ЦБ есть все основания для того, чтобы еще раз снизить ключевую ставку. Уровень в 11%, на котором она сейчас находится, для такого динамичного развития экономики, адаптации и импортозамещения все-таки еще высок. Думаю, Центральный банк примет во внимание все факторы и пойдет на очередное снижение ключевой ставки. Но интервал прошел небольшой. На мой взгляд, было бы неправильно, если это будет резкое снижение, потому что экономика в любом случае не очень хорошо реагирует на резкие изменения. Тем более недавно ставка была снижена достаточно радикально. Полагаю, (снижение на) 2% - это был бы оптимальный вариант, а уж 1% - это то, что ЦБ в принципе должен сделать. Решение продемонстрирует, что это был не последний шаг на пути снижения ключевой ставки для того, чтобы раскрепостить экономику, дать возможность работать в поступательном направлении бизнесу, потребительскому и банковским секторам.



Если снижается ключевая ставка - это сигнал, чтобы коммерческие банки снижали ставки по кредитам. Все будет зависеть от того, в какой степени ЦБ снизит ставку. Если, допустим, это будет 1%, то реакция коммерческого сектора будет незначительной. Если снижение будет побольше, в районе 2%, то это будет более заметное снижение кредитов, причем во всех направлениях. Это и потребительское кредитование, и кредитование промышленности, и автокредиты, и ипотека. Все оживится. Тут радует, что, прежде всего, оживится сектор промышленности и сельского хозяйства, от которого многое в дальнейшем зависит. С другой стороны, снизятся ставки по депозитам, потому что банки не будут иметь возможности более дорогого размещения кредитов и получения прибыли, чтобы выплачивать повышенные ставки по вкладам населения. Но это означает, что населению уже надо задумываться над тем, чтобы осваивать какие-то другие инструменты, которые достаточно прибыльны и для которых есть определенные преференции. Мы уже далеко продвинулись в развитии рыночных отношений. На рынок приходят представители более молодого поколения, которые в состоянии освоить все инструменты и не обращать внимания на только на банковский сектор, который является самым простым и доступным. Я уверен, что экономика у нас начнет развиваться. В том числе, и в следствие тех мероприятий, которые предпринимает правительство для ее стимулирования. Это означает, что на фазе подъема будет более интересен сектор ценных бумаг, граждане должны обратить на него внимание.



Рубль может отреагировать на снижение ключевой ставки. Но тут надо сделать оговорку: прямой причинно-следственной связи между ключевой ставкой и курсом валюты не существует. Она существует опосредованно. Если экономика оживляется, приобретает более устойчивый характер, это влияет на положение национальной валюты. Сказать, что ее курс повысится, трудно. Не понизится - это совершенно точно. Конечно, снизится размах колебаний, рубль будет более устойчиво стоять на позициях, определенными фундаментальными значениями, которые сложились за последние месяцы. В этот период наша экономика продемонстрировала устойчивую стабильность и свои достаточно высокие адаптационные свойства. А доллар, наоборот, отреагировал на состояние американской экономики, которая находилась в легком шоке и продолжает пребывать в этом состоянии. Не исключено, что под влиянием каких-то информационных, конъюнктурных факторов будут колебания, но они будут происходить в более узком коридоре и вокруг устоявшихся значений. Но причин говорить о каком-то росте или снижении курса рубля по отношению к доллару именно из-за решения по ключевой ставки не существует.

Михаил Беляев Кандидат экономических наук