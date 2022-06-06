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34 минуты назад

Экономист предрек возобновление поставок российского газа  в Прибалтику

Лера Букина

Поставки российского газа в Прибалтику могут возобновиться уже с осени из-за ситуации на рынке газа в Европе. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок (ЦСР) Сергей Колобанов.

Экономист предрек возобновление поставок российского газа в Прибалтику
Фото: ТАССТАСС

«Ближе к началу отопительного сезона, в зависимости от реальных потребностей европейцев и цен на газ, могут быть приняты решения, которые сейчас кажутся трудноосуществимыми. Среди них — возобновление поставок в прибалтийские страны, увеличение прокачки через ГИС «Суджа», — подчеркнул он.

Колобанов также отметил, что «Северный поток — 2» в этом году могут не задействовать. Проект напоминает, скорее, политический инструмент, считает эксперт. По мнению специалиста, запуск газопровода означал бы провал политики Запада, в частности США.

Ранее руководитель «Оператора газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что Украина может полностью отказаться от импорта природного газа в течение десяти лет. По его словам, для этого нужно нарастить объемы добычи и производства биогаза. Этот вид топлива получают при разложении биологических отходов. Макогон подчеркивает, что «Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 миллиардов кубометров биогаза в год».

Экономика,Сергей Макогон,
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