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30 минут назад

Российские посевы риса резко сократились

Lenta.ru

В Краснодарском крае завершен сев риса, по итогам которого удалось охватить 90 тысяч гектаров — это 75 процентов от запланированного объема в регионе. Об этом со ссылкой на данные Национального рисового союза (НРС) пишет «Коммерсантъ». Площадь посевов резко сократилась из-за аварии на Федоровском гидроузле, обеспечивавшем водой 67 тысяч гектаров.

Российские посевы риса резко сократились
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Четыре района края, завязанные на этот гидроузел, засеяли от 52 до 69 процентов от запланированного. Немного улучшить суммарный результат удалось за счет роста посевов на территориях, не пострадавших от обрушения дамбы.

Исполнительный директор НРС Игорь Лобач ранее указывал, что на Кубань приходится 83 процента всего выращиваемого в России риса. Таким образом, российский урожай по итогам года предварительно сократится на 20 процентов. Тем не менее, по его словам, текущие объемы сева в состоянии обеспечить продовольственную безопасность страны.

Дамба Федоровского гидроузла на реке Кубань рухнула 22 апреля. На месте разрушенной плотины удалось создать временную дамбу, однако буквально через двое суток размыло и ее. В итоге заполнить все оросительные каналы не удалось.

Две недели назад Лобач отказался оценить потери, которые понесли фермеры, однако подчеркнул, что самых серьезных последствий удалось избежать.

Экономика,Игорь Лобач,Коммерсант,
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