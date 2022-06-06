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24 минуты назад

Эксперт оценил планы Индии резко увеличить поставки российской нефти

Семён Капранов
Сергей Правосудов эксперт

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в разговоре с «Рамблером» прокомментировал информацию о желании Индии резко увеличить импорт российской нефти.

Поставки российской нефти резко увеличились с начала этого года в Индию и в Китай. Индия стала номером один по росту закупок, а Китай занимает второе место. При этом поставки в Европу сократились. Соответственно если поставки в Европу и дальше будут сокращаться, о чем там настаивают, то произойдет некое перераспределение, взаимозамещение. Европа будет покупать меньше у России, Индия будет покупать больше. И, наоборот, те, у кого раньше покупала Индия, будут больше продавать в Европу. Тут ничего особенного нет, просто это приводит к росту цен, что не нравится потребителям. А поставщикам по большому счету все равно, они зарабатывают. Цена (на нефть для Индии) - это вопрос вопросов. Потому что сейчас она продается со скидкой. А какая будет скидка дальше - кто знает?

До сих пор Запад не мешал Индии... На Западе не хотят покупать российскую нефть, но она должна откуда-то взяться, значит, кто-то должен им ее дать. То есть кто-то должен перейти на российскую нефть, чтобы они могли получить возможность покупать другую нефть, не российскую. Но при этом им приходится за это переплачивать. Ну а что поделать, переплачивайте.

Увеличить импорт российской нефти вслед за Индией могут азиатские страны - тот же Китай, Вьетнам. Может быть, это сделают африканские страны, они на санкции тоже особого внимания тоже не обращают.
Сергей Правосудов
Сергей Правосудов Директор Института национальной энергетики

Ранее СМИ сообщили о намерении Нью-Дели увеличить импорт российской нефти. Отмечалось, что над заключением и обеспечением новых полугодичных контрактов на поставку нефти коллективно работают госкомпании. Подробности по объемам нефти и ценам еще не установлены, но индийские банки намерены полностью финансировать все поставки.

Экономика,Сергей Правосудов,
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