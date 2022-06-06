Власти рассказали о будущем соцвыплат после реформы ПФР

После объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) граждане будут получать меры социальной поддержки в привычном объеме. О будущем социальных выплат в результате реформы рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает «Интерфакс».

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Голикова пообещала, что власти будут исполнять все социальные обязательства вне зависимости от того, как называется фонд. Говоря о трансформации тарифов страховых взносов, она указала, в результате появятся три категории льготных тарифов: 15 процентов, 7,6 процента и в отдельных случаях 0 процентов. При этом тариф в 7,6 процента будет применяться к некоммерческим и благотворительным организациям.

«То есть снижение практически в два раза», — подчеркнула Голикова.

В свою очередь глава Минтруда Антон Котяков заявил, что процедура перехода к единому Социальному фонду будет бесшовной, то есть россиянам не придется заново подавать документы на меры поддержки или обращаться в объединенную структуру. Меры поддержки будут предоставляться гражданам по принципам социального казначейства, то есть либо только по одному заявлению, либо вовсе без него, заключил министр.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова раскрыла судьбу зданий, которые освободятся после объединения ПФР и ФСС. Она пояснила, что граждане часто интересуются планами правительства на данные объекты. По ее словам, «дворцы» отдадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы.