Внешний госдолг России уменьшился на $2,6 млрд с начала года

"Государственный внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2022 года составил $57 143,2 млн (80,8% верхнего предела государственного внешнего долга Российской Федерации в размере $70,7 млрд) и уменьшился на $2 558,8 млн, или на 4,3 %, по сравнению с объемом на 1 января 2022 года ($59 702,0 млн). При этом в рублевом эквиваленте государственный внешний долг увеличился с начала года на 369 470,1 млн рублей, или на 8,3%, и на 1 апреля 2022 года составил 4 804 890,0 млн рублей", - говорится в докладе.