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1 час назад

Bloomberg: санкции против России навредили всему миру

Газета.Ruиещё 6

Западные санкции против России оказались неэффективными и спровоцировали голод в мире. Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что США и их союзники ввели ограничительные меры против Москвы без учета последствий для других стран.

Bloomberg: санкции против России навредили всему миру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безусловно, бессистемные шаги, в основе которых главным образом лежит забота о собственных интересах, всегда были обречены на провал», — сказано в статье.

Автор материала считает, что Западу не удалось давить на Россию с помощью санкций.

«Неэффективные даже против слабых режимов, таких как Куба, санкции, как и ожидалось, не смогли остановить российского лидера, подвергнув при этом миллиарды людей по всему миру инфляции и голоду», — цитирует публикацию «Свободная пресса».

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