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40 минут назад

Бюджет сэкономит 635 млн рублей на высланных российских дипломатах

Вероника Полынина

Российский бюджет сэкономит почти 635 млн рублей из-за выдворения дипломатических работников из стран Запада, сообщает ТАСС.

Бюджет сэкономит 635 млн рублей на высланных российских дипломатах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Экономия на сумму 634,4 млн рублей, согласно перечню предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по увеличению бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в 2022 году, будет достигнута за счет экономии на зарплатах (472,7 млн рублей) и командировочных (73,6 млн рублей) российских дипломатов, а также капитальном ремонте (40,4 млн рублей) и закупке товаров и услуг (47,5 млн рублей) для принадлежащих России зданий за границей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские дипломатические сотрудники, высланные из западных стран, будут переведены на другие, более приоритетные направления. Речь, в частности, идет о странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.

В 2022 году, по данным РБК, западные страны выслали более 480 российских дипломатов разного ранга. Это больше, чем суммарно за период с 2001 по 2021 год, когда было выслано 418 дипломатов.

Экономика,Мария Захарова,МИД России,
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