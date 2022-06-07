Бюджет сэкономит 635 млн рублей на высланных российских дипломатах

Российский бюджет сэкономит почти 635 млн рублей из-за выдворения дипломатических работников из стран Запада, сообщает ТАСС.

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Экономия на сумму 634,4 млн рублей, согласно перечню предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по увеличению бюджетных ассигнований резервного фонда правительства РФ в 2022 году, будет достигнута за счет экономии на зарплатах (472,7 млн рублей) и командировочных (73,6 млн рублей) российских дипломатов, а также капитальном ремонте (40,4 млн рублей) и закупке товаров и услуг (47,5 млн рублей) для принадлежащих России зданий за границей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российские дипломатические сотрудники, высланные из западных стран, будут переведены на другие, более приоритетные направления. Речь, в частности, идет о странах СНГ, Азии, Африки и Латинской Америки.