Данные о золотовалютных резервах РФ предложили засекретить

Минэкономразвития России предложило установить специальные противосанкционные правила регулирования в сфере финансового рынка и корпоративных отношений. В частности, предлагается ввести послабления для корпоративного сектора в области выпуска и обслуживания ценных бумаг, рассматривается также возможность установления режима секретности для сведений об объеме золотого запаса и государственных валютных резервов, сообщает во вторник РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.

Проект документа одобрен на заседании правкомиссии по законопроектной деятельности 6 июня, сообщили изданию два источника, близких к комиссии.

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Как уточняет РБК, разработанный законопроект вносит поправку в закон о государственной тайне, которая исключает информацию о размере золотого запаса и валютного резерва из перечня сведений, не подлежащих засекречиванию.

"В связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций информация о размерах золотого запаса и государственных валютных резервах Российской Федерации должна быть защищена от возможности ее получения недружественными иностранными государствами", - цитирует издание пояснительную записку к документу.

В числе послаблений для рынка ценных бумаг предлагается сократить с шести месяцев до одного срок для определения средневзвешенной цены выкупа акций при реорганизации общества, чтобы их стоимость не отражала котировки января-февраля. В МЭР также призывают отменить права для кредиторов требовать досрочного погашения обязательств российских эмитентов по другим облигациям при дефолте по евробондам. Кроме того, поправки предполагают возможность выпуска "замещающих" облигаций, которые российское юридическое лицо может выпустить в целях погашения ранее размещенных евробондов. Согласно поправкам, российские компании смогут получить право удерживать на своем балансе собственные акции, приобретенные в 2022 году, до двух лет вместо одного года.

Как сообщает РБК, Минфин и Банк России согласовали законопроект Минэкономразвития. В Минюсте, в свою очередь, отметили, что исключение возможности определения цены выкупа не ниже рыночной стоимости акций может привести к нарушению прав акционеров, которые голосовали против реорганизации общества.

Министерство экономического развития России разработало схему избавления российских банков от замороженных за рубежом активов, сообщает телеканал «РБК».

По данным источников, схема, по которой российские банки будут освобождены от расчетов с кредиторами из недружественных стран, была согласована с рядом других министерств и ведомств. Предполагается, что банки смогут пройти процедуру нестандартной реорганизации — финансовым организациям предлагается создать новое юридическое лицо, передать ему все замороженные активы, а также пассивы по обязательствам перед зарубежными кредиторами.

Таким образом, расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут производиться за счет замороженных активов, переданных новой компании.

Предполагается, что банки по новой схеме смогут отказаться от заблокированного санкциями имущества, а также — от обязательств перед иностранными физическими и юридическими лицами из недружественных стран.

Независимый оценщик будет определять стоимость активов и имущества, которые будут переданы новому юрлицу, однако их стоимость не может быть выше, чем у пассивов, которые будут выводиться по аналогичной схеме.

В России заморожено не менее 17 миллиардов долларов крупнейших западных банков и инвесткомпаний. Такую денежную сумму называют «Известия», со ссылкой на их годовые и квартальные отчетности.

Речь идет о JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock, Credit Suisse, Deutsche Bank, Barclays, State Street Corporation, Bank of America, HSBC, UBS, Citi Group. Так, страновой риск Citi Group, который приходится на Россию, составляет 5,4 миллиарда долларов по итогам 2021 года.

Из годового отчета Deutsche Bank следует, что Россия входит в число стран с наибольшим кредитным риском (объемы займов) для немецкого банка, риск составляет 3,6 миллиарда евро (или 3,87 миллиарда долларов). Резервы на возможные потери по кредитам Bank of America составляют 165 миллионов долларов и в основном отражают увеличение, вызванное российскими рисками.

По словам эксперта Валерия Емельянова, потеря инвестиций в России для инвестбанков не станет для них трагедией. Доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Денис Домащенко полагает, что западные инвесткомпании просто спишут все российские активы, просадка по российским бумагам может быть компенсирована ростом других активов, вложенных в иные развивающиеся страны.

28 февраля Центробанк России в ответ на западные санкции временно запретил брокерам продавать купленные в РФ ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов, а также ограничил вывод ими средств из российской финансовой системы.

Страны Евросоюза заблокировали активы Центробанка РФ в размере порядка 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов). Об этом в разговоре с Reuters заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, сообщает РИА «Новости».

При этом Рейндерс не уточнил, все ли государства Евросоюза предоставили данные о блокировке активов России. Он также не пояснил, почему у ЕС получилось заморозить «так мало активов» Банка России.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, целью которой является демилитаризация и денацификация страны. Такое решение было принято после просьб глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о помощи в связи с обстрелами украинских силовиков.

На фоне спецоперации Запад ввел против России жесткие санкции, в том числе они подразумевали заморозку валютных резервов. Глава Минфина Антон Силуанов ранее оценивал размер блокированных активов в половину золотовалютных резервов страны или приблизительно в 300 миллиардов долларов.

При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что резервы российского банковского сектора РФ к началу года составили около семи триллионов рублей. Запас прочности высок, но неровно распределен по банковской системе. По ее словам, этого достаточно, чтобы покрыть до 10 процентов потерь по кредитам.

Заморозка на Западе валютной части резервов ЦБ РФ приведет к тому, что центробанки других стран захотят переосмыслить необходимость размещения активов в долларах и евро, говорится в «Обзоре финансовой стабильности», подготовленном Банком России. По его оценке, роль доллара США и евро как резервных активов может снизиться на фоне повышения спроса на золото.

Прецедент заморозки валютной части золотовалютных резервов Банка России <...> приведет к тому, что центральные банки (прежде всего в странах Азии и Ближнего Востока) будут переосмысливать риски размещения своих резервов в долларах США и евро, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что установление отрицательных процентных ставок по валютным депозитам для юридических лиц поможет ускорить девалютизацию российского банковского сектора. При этом процесс девалютизации уже ускорился на фоне оттока средств клиентов с валютных счетов.

О заморозке российских активов ранее заявляли власти нескольких европейских стран. В частности, Франция заморозила активы ЦБ РФ на общую сумму в €22 млрд, также в стране были заморожены средства физических лиц из России на сумму в €150 млрд.

Власти Чехии заморозили имущество российских бизнесменов на сотни миллионов крон. Италия заморозила активы олигархов из РФ, включенных в санкционный список ЕС, на сумму более €800 млн. Reuters со ссылкой на данные еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса сообщило, что страны Европейского союза заморозили активы Центробанка РФ на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд).

Китайское издание Global Times считает, что политика США по заморозке российских активов и привела к падению доверия к Вашингтону. Как подчеркивает издание, если иностранные активы могут быть заморожены за долю секунды страной, "преследующей эгоистичные политические интересы", то "политикам не следует даже тратить время на заявления о том, что людям безопасно хранить свои активы в стране".

"США больше не являются безопасным местом для хранения резервов, - уверен китайский портал. - Если Вашингтон продолжит злоупотреблять своим положением, используя санкции в качестве геополитического инструмента, это станет гвоздем в крышку гроба его финансовой гегемонии".

Global Times напоминает, что большая часть казначейских облигаций США принадлежит иностранцам, при этом все больше стран сокращают свои вложения в них.

"Односторонними санкциями США возвращают мир в эпоху беззаконных джунглей, - пишет издание. - Все больше людей беспокоятся о безопасности своих активов в Америке". "Мир является свидетелем глубокой перестройки традиционных моделей", - заключает китайская газета.

Страны Евросоюза заморозили активы Центробанка (ЦБ) России примерно на 23 миллиарда евро. Дальнейшая судьба этих средств может развиваться по двум сценариям, один из которых незаконный. Об этом «Вечерней Москве» рассказал руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.

По его словам, перспективы разморозки российских золотовалютных резервов туманны, поскольку все зависит от развития политической и военной ситуации. Один из возможных сценариев — возврат средств России после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине.

— ЦБ уже заявлял о намерении судиться из-за заморозки этих активов, — напоминает Бажан. — Однако возможность разрешения проблемы в судебном порядке не столь очевидна. Вероятно, через какое-то время после окончания СВО эти средства можно будет вернуть.

Второй сценарий развития ситуации — полное изъятие всех замороженных средств в пользу ЕС, отмечает собеседник «ВМ»:

— Такой вариант, безусловно, возможен. Однако важно понимать, что подобное изъятие совершенно незаконно. То есть с юридической точки зрения в будущем, скажем, через 10 лет, Россия все равно будет иметь право востребовать эти деньги.

В прошлом ЕС не практиковал столь масштабные заморозки средств какой-либо страны, подчеркивает эксперт. Этот факт указывает на то, что подобный шаг ЕС в отношении РФ согласован с США. Для последних заморозка активов другой страны — «оружие», посредством которого оказывается давление.

Страны Запада заморозили активы ЦБ в рамках санкций, которые были введены в ответ на российскую спецоперацию на Украине. В марте министр финансов России Антон Силуанов заявил о заморозке около 300 миллиардов долларов, что составляет немногим менее половины от всех резервов ЦБ. В апреле глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ намерен оспаривать заморозку резервов в суде.

Искусственные ограничения на проведение расчетов с зарубежными контрагентами, введенные в рамках западных санкций против России, создают основу для дефолта, заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Она отметила в разговоре с агентством «Прайм», что в данном случае «дефолт» окажется ненастоящим.

Специалист указала, что дефолт объявляется самим государством в случае неспособности выполнить свои финансовые обязательства. При этом Воронкова добавила, что Россия обладает всеми необходимыми активами.

По ее словам, международные резервы страны перекрывают размер не только государственного, но и консолидированного долга.

«Однако важно считаться с тем, что перспективы развития российского рынка в большой степени определяются настроениями экономических агентов», — сделала вывод экономист.

По ее мнению, правительству стоит обратить внимание на проблему рыночной неопределенности в стране, влияющей на индикатор потребительского спроса.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что экономических оснований для объявления дефолта нет, если его и объявят, только по политическим причинам. Он объяснил, что у России есть средства для выплаты госдолга и его размер незначителен по сравнению даже с частью резервов, избежавшей заморозки на Западе.

По словам экономиста, первыми и главными пострадавшими от дефолта окажутся кредиторы. Они будут вынуждены вести переговоры о реструктуризации задолженности, при этом, как правило, кредиторы не получают 100% «тела долга», поскольку обычно у дефолтного заемщика кредиторов несколько и достаточно крупных.

Также Коган напомнил, что в 1998 году реструктуризация в России была проведена таким образом, что гособлигации были выплачены только на 70% от всей задолженности.

Правительство США опасается, что конфискация замороженных активов России и передача их на восстановление Украины подорвёт репутацию страны как надёжного инвестиционного партнёра. Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме. По мнению некоторых чиновников, этот шаг может побудить центробанки других стран перевести свои активы из долларов в другие валюты и «держать их подальше от рук Америки».

«Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», — говорится в статье.

До этого министры финансов Латвии, Литвы, Словакии и Эстонии по время саммита стран G7 в Брюсселе призвали к передаче российских фондов Украине. Однако Вашингтон «гораздо более осторожен» в этом вопросе, отметила газета.

Ранее «Секрет» сообщал, что после начала российской военной спецоперации Евросоюз заморозил активы российских бизнесменов на сумму €10 млрд.

Страны Запада в ответ на спецоперацию ввели против России несколько пакетов экономических санкций, в том числе заморозили часть валютных резервов. По словам министра финансов страны Антона Силуанова, объём заблокированных средств достиг $300 млрд. В некоторых странах продолжается заморозка активов и недвижимости российских бизнесменов.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский рассказал, что Евросоюз начал разрабатывать новый, седьмой по счёту пакет антироссийских санкций. Об этом он заявил государственному информационному агентству PAP. По словам представителя польского внешнеполитического ведомства, в последние недели в ЕС проделали «очень и очень эффективную» дипломатическую работу, поэтому шансы на введение новых ограничений против Москвы высоки.

Яблоньский подчеркнул, что новые санкции против России должны быть ещё более жёсткими. По его словам, они могли бы затронуть газовую отрасль в той части, которой ограничения ещё не коснулись, а также дальнейшего отключения российских банков от международной системы платежей SWIFT.

Он пояснил, что речь идёт в первую очередь о Газпромбанке. Через него иностранные партнёры расплачиваются с Россией за поставки газа по новой схеме.

Польский чиновник также считает, что российские активы в Европе нужно не просто заморозить, а конфисковать.

«Работы по этому вопросу уже ведутся», — заявил он.

3 июня Евросоюз объявил о согласовании шестого пакета санкций против России из-за специальной военной операции на Украине. В рамках ограничений ЕС намерен отказаться от импорта российской нефти за шесть месяцев, а от ввоза нефтепродуктов — за восемь месяцев. Шестой пакет санкций Евросоюза должен был вступить в силу ещё 9 мая, но страны не могли оперативно договориться обо всех деталях.