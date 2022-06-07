Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+24° в 
USD 60.96EUR 64.57
Войти в почту
46 минут назад

Путин заявил о взятии под контроль инфляции в РФ

BFM.RUиещё 21

В России со второй половины мая рост цен остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке — ее удалось взять под контроль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам экономики, передает ТАСС.

Путин заявил о нулевой инфляции в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В годовом выражении на 27 мая инфляция составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что в стабилизации ситуации с инфляцией есть как позитивные, так и негативные стороны. Власти должны иметь их в виду.

«Есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения. Собственно говоря, мы с вами так и делаем», — сказал президент.

Экономика,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители