Путин заявил о нулевой инфляции в России

В России со второй половины мая рост цен остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке — ее удалось взять под контроль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам экономики, передает ТАСС.
«В годовом выражении на 27 мая инфляция составила 17,4%. При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — сказал глава государства.
При этом Путин подчеркнул, что в стабилизации ситуации с инфляцией есть как позитивные, так и негативные стороны. Власти должны иметь их в виду.
«Есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения. Собственно говоря, мы с вами так и делаем», — сказал президент.