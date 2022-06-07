Введение Европейским союзом пошлин на поставки энергоносителей из России, по мнению экономистов, является более выгодным решением, чем эмбарго на импорт российских нефти и газа. Об этом свидетельствуют представленные во вторник результаты опроса, проведенного мюнхенским Институтом экономических исследований Ifo.

В опросе, проводившемся с 24 по 31 мая, приняли участие 158 экономистов. По его данным, 75% респондентов полагают, что введение пошлин ЕС гораздо выгоднее эмбарго и эффективнее количественных ограничений. Они утверждают, что пошлины заставят Россию снизить экспортные цены на ископаемое топливо. При этом, как отметили в институте, эксперты ожидают, что более высокие цены на энергоносители для потребителей в Европе одновременно приведут к оптимальному распределению дефицитных ресурсов через свободный рынок.

Вместе с тем 19% опрошенных высказали противоположную точку зрения, подчеркнув, что пошлины на импорт энергоресурсов таят в себе опасность дальнейшего роста потребительских цен. По их мнению, Россия имеет преимущество в переговорах, особенно когда речь идет о газе, а это означает, что пошлины в основном будут ложиться на плечи ЕС из-за неэластичности спроса. Некоторые экономисты, как заметили в Ifo, отвергают пошлины как недостаточные и вместо этого требуют полного прекращения платежей в Россию. Еще 6% респондентов отказались предоставлять какую-либо информацию по данному вопросу.