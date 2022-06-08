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1 час назад

Япония сожалеет о приостановлении Россией договора о промысле морских живых ресурсов

RT на русскомиещё 20

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно от лица правительства Японии выразил сожаление в связи с односторонним приостановлением действия соглашения с Россией о промысле морских живых ресурсов.

Япония прокомментировала решение России по морскому промыслу
Фото: ТАССТАСС

«Мы сожалеем в связи с тем, что Россия приостановила соглашение в таком одностороннем порядке», — цитирует Мацуно РИА Новости.

Политик уточнил, что по данному вопросу с российской стороной будут проведены консультации.

7 июня официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва приостановила реализацию соглашения с Токио в области промысла морских живых ресурсов. Договорённость позволяла японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой Россией квоты у южных Курильских островов.

Экономика,Мария Захарова,МИД России,
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