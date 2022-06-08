Япония прокомментировала решение России по морскому промыслу

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно от лица правительства Японии выразил сожаление в связи с односторонним приостановлением действия соглашения с Россией о промысле морских живых ресурсов.

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«Мы сожалеем в связи с тем, что Россия приостановила соглашение в таком одностороннем порядке», — цитирует Мацуно РИА Новости.

Политик уточнил, что по данному вопросу с российской стороной будут проведены консультации.