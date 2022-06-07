Польша предлагает включить в седьмой пакет антироссийских санкций полный отказ от энергоносителей из России, а также отключить все российские и белорусские банки от SWIFT. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, пишет РИА Новости.

После встречи со своим австрийским коллегой Александером Шалленбергом глава МИД Польши отметил, что принятого ЕС шестого пакета санкций недостаточно.

«Мы должны начать работать над седьмым пакетом санкций, который должен охватывать среди прочего полное прекращение импорта российского газа и продуктов нефтехимии, а также отключение всех российских, а также белорусских банков от системы SWIFT», - заявил он.

После начала военной спецоперации на Украине Евросоюз начал последовательно вводить санкции против России. В шестом пакете ЕС запретил большую часть импорта российской нефти. Прекращение ввоза морем сырой нефти произойдет в течение шести месяцев, а нефтепродуктов - в течение восьми. Поставки по трубопроводу пока продолжаются.