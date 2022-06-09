Байден назвал "проклятьем" высокую инфляцию в США

Президент США Джо Байден назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию и получил совет подправить ее фломастером. Об этом сообщает РИА "Новости".

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"Инфляция - это проклятье нашего существования", — заявил Байден в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела.

По словам президент США, больше всего дорожает бензин и еда. Его администрация называет рост цен "подорожанием Путина", списывая его на последствия украинского кризиса и отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.

Ранее телеведущий Fox Business Стюарт Варни заявил, что высокая инфляция "пожирает" "американскую мечту", в результате чего жители США чувствуют крайний пессимизм. По его словам, Штаты попали в инфляционную спираль. Он отметил, что никогда не наблюдал подобной ситуации.