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1 час назад

Байден назвал "проклятьем" высокую инфляцию в США

Газета.Ruиещё 7

Президент США Джо Байден назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию и получил совет подправить ее фломастером. Об этом сообщает РИА "Новости".

Байден назвал "проклятьем" высокую инфляцию в США
Фото: Kevin Lamarque/ReutersKevin Lamarque/Reuters

"Инфляция - это проклятье нашего существования", — заявил Байден в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела.

По словам президент США, больше всего дорожает бензин и еда. Его администрация называет рост цен "подорожанием Путина", списывая его на последствия украинского кризиса и отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.

Ранее телеведущий Fox Business Стюарт Варни заявил, что высокая инфляция "пожирает" "американскую мечту", в результате чего жители США чувствуют крайний пессимизм. По его словам, Штаты попали в инфляционную спираль. Он отметил, что никогда не наблюдал подобной ситуации.

Даже во время инфляции в Штатах в конце 1970-х годов подобного не было. Телеведущий также удивился скорости, с которой повышаются цены. Он заявил, что именно поэтому граждане США нервничают, а также задался вопросом, когда эта ситуация закончится.

Экономика,Стюарт Варни,Джимми Киммел,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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