Байден назвал "проклятьем" высокую инфляцию в США

Президент США Джо Байден назвал "проклятием" бьющую рекорды инфляцию и получил совет подправить ее фломастером. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Инфляция - это проклятье нашего существования", — заявил Байден в эфире юмористического ток-шоу Джимми Киммела.
По словам президент США, больше всего дорожает бензин и еда. Его администрация называет рост цен "подорожанием Путина", списывая его на последствия украинского кризиса и отметая упреки в инфляционной накачке экономики в разгар коронавирусной пандемии.
Ранее телеведущий Fox Business Стюарт Варни заявил, что высокая инфляция "пожирает" "американскую мечту", в результате чего жители США чувствуют крайний пессимизм. По его словам, Штаты попали в инфляционную спираль. Он отметил, что никогда не наблюдал подобной ситуации.
Даже во время инфляции в Штатах в конце 1970-х годов подобного не было. Телеведущий также удивился скорости, с которой повышаются цены. Он заявил, что именно поэтому граждане США нервничают, а также задался вопросом, когда эта ситуация закончится.