США попытаются снизить зависимость от российского урана

Администрация президента США Джо Байдена подталкивает Конгресс к поддержке плана по закупке обогащенного урана напрямую у отечественных производителей. Как отмечает Bloomberg, эта мера призвана «отучить» США от импорта урана из РФ.

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По словам источника агентства, знакомого с вопросом, чиновники администрации США говорят о плане закупки урана у американских производителей на 4,3 миллиарда долларов.

По данным Bloomberg, сотрудники Министерства энергетики США уже встретились с ключевыми сотрудниками Конгресса и заявили им, что такое финансирование срочно необходимо. Чиновники предупредили, что любое прекращение поставок обогащенного российского урана может привести к перебоям в работе коммерческих ядерных реакторов.

Компании США из сферы ядерной энергетики также были проинформированы об этом предложении. План потребует одобрения Конгресса.

В начале марта СМИ сообщали, что атомная энергетика США лоббирует отказ от санкций против российского урана, несмотря на украинский кризис.

Дешевые поставки топлива рассматриваются как ключ к поддержанию низких цен на электроэнергию в США. По данным Reuters, против урановых санкций, в частности, выступали компании Duke Energy Corp и Exelon Corp.

Россия, Казахстан и Узбекистан поставляют в США примерно половину урана, потребляемого американскими атомными электростанциями, - около 10,3 миллиона килограммов в 2020 году. На американские АЭС, в свою очередь, приходится около 20 процентов производимой в США электроэнергии.