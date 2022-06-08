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38 минут назад

США попытаются снизить зависимость от российского урана

Мария Иванова

Администрация президента США Джо Байдена подталкивает Конгресс к поддержке плана по закупке обогащенного урана напрямую у отечественных производителей. Как отмечает Bloomberg, эта мера призвана «отучить» США от импорта урана из РФ.

США попытаются снизить зависимость от российского урана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника агентства, знакомого с вопросом, чиновники администрации США говорят о плане закупки урана у американских производителей на 4,3 миллиарда долларов.

По данным Bloomberg, сотрудники Министерства энергетики США уже встретились с ключевыми сотрудниками Конгресса и заявили им, что такое финансирование срочно необходимо. Чиновники предупредили, что любое прекращение поставок обогащенного российского урана может привести к перебоям в работе коммерческих ядерных реакторов.

Компании США из сферы ядерной энергетики также были проинформированы об этом предложении. План потребует одобрения Конгресса.

В начале марта СМИ сообщали, что атомная энергетика США лоббирует отказ от санкций против российского урана, несмотря на украинский кризис.

Дешевые поставки топлива рассматриваются как ключ к поддержанию низких цен на электроэнергию в США. По данным Reuters, против урановых санкций, в частности, выступали компании Duke Energy Corp и Exelon Corp.

Россия, Казахстан и Узбекистан поставляют в США примерно половину урана, потребляемого американскими атомными электростанциями, - около 10,3 миллиона килограммов в 2020 году. На американские АЭС, в свою очередь, приходится около 20 процентов производимой в США электроэнергии.

Сейчас США почти не производят и не перерабатывают уран, но несколько американских компаний уже заявили, что хотели бы возобновить внутреннее производство. Штаты Техас и Вайоминг имеют большие запасы урана.

Экономика,Джозеф Байден,Exelon,Администрация США,
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